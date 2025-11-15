अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक शोषण प्रकरणात भाजपा नेता दोषी, न्यायालयाने सुनावली जन्मठेपेची शिक्षा

सामना ऑनलाईन
|
court

केरळमधील कन्नूर येथील पलाथाई येथे चौथी इयत्तेत शिकणाऱ्या अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी भाजप नेते आणि शिक्षक के. पद्मराजन याला पोक्सो न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने त्याला २ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. पद्मराजन याला शुक्रवारी दोषी ठरवण्यात आले. के. पद्मराजन हा भाजप त्रिप्पंगोटूर पंचायत समितीचा माजी अध्यक्ष आणि संघ परिवाराशी संलग्न राष्ट्रीय शिक्षक संघाचा (एनटीयू) जिल्हा पदाधिकारी होता.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना २०२० च्या जानेवारी ते फेब्रुवारी दरम्यान घडली. आरोपी के. पद्मराजन याने पलाथायी येथील एका शाळेतील चौथी इयत्तेतील अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक शोषण केले, असा आरोप होता. आधी शाळेच्या शौचालयात आणि नंतर एका घरात ही घटना घडली, असं बोललं जात आहे. याची माहिती मिळताच मुलीच्या कुटुंबीयांनी थालसेरी डीवायएसपींना तक्रार दाखल केली होती. दरम्यान, न्यायालयाने त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

बिहार निवडणूक प्रक्रियेत गडबड, दोन आठवड्यांत पुरावे देऊ – केसी वेणुगोपाल

आमचा गरिबांचा पक्ष, गरिबांसाठी आवाज उठवत राहणार; बिहार निवडणुकीनंतर राजदची प्रतिक्रिया

अल फलाह विद्यापीठाविरुद्ध २ एफआयआर दाखल, दिल्ली पोलिसांची कारवाई

बिहारमध्ये निवनिर्वाचित आमदारांपैकी 90% कोट्यधीश; सर्वाधिक श्रीमंत आमदाराची संपत्ती 170 कोटी

Delhi Bomb Blast – दिल्ली बॉम्ब स्फोटानंतर तपासाला वेग, 200 संशयित डॉक्टर NIA च्या रडारवर

गाझा दोन भागात विभागण्याचा अमेरिकेचा प्लॅन, जाणून घ्या काय आहे ग्रीन आणि रेड झोन

बिहारमध्ये भाजपचा स्ट्राइक रेट आहे, तेवढा आमचा 1984 मध्येही नव्हता; काँग्रेसकडून निवडणूक प्रक्रियेवर संशय

बिहारचा विजय आणि उत्तर प्रदेशातील विजय यांची तुलनाच होऊ शकत नाही – अखिलेश यादव

राजकारण सोडणार, कुटुंबाशीही नाते तोडलंय…पराभवानंतर रोहिणी आचार्यची मोठी घोषणा