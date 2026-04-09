कुटुंबीयांसोबत ट्रेकिंगला गेलेली 14 वर्षांची मुलगी बेपत्ता, पोलिसांकडून शोध सुरू

कर्नाटकातील चंद्रद्रोण पर्वतरांगेत सहलीदरम्यान केरळमधील 14 वर्षांच्या मुलीच्या बेपत्ता होण्याच्या घटनेने खळबळ उडाली आहे. गेल्या 24 तासांहून अधिक काळ तिचा शोध घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मोहीम राबवली जात आहे. दुर्गम डोंगराळ परिसर, खोल दऱ्या आणि वाढता अंधार यामुळे शोधकार्य अधिकच आव्हानात्मक बनले आहे.
श्री नंदा असे या मुलीचे नाव असून ती केरळमधील पालक्काड जिल्ह्यातील कडमपाझिप्पुरम गावची रहिवासी आणि दहावीची विद्यार्थिनी आहे. 7 एप्रिल रोजी ती सुमारे 40 नातेवाईकांसह चंद्रद्रोण टेकड्यांवरील पर्यटनस्थळी ट्रेकिंगसाठी गेली होती. सायंकाळी सुमारे 5:30 वाजता अंधार पडू लागल्यानंतर ती अचानक दिसेनाशी झाली. सुरुवातीला कुटुंबीयांनी परिसरात शोध घेतला, आवाज देऊन हाकाही मारल्या; मात्र काहीच निष्पन्न झाले नाही.
काळोख वाढत गेल्याने परिस्थिती गंभीर होत असल्याचे लक्षात येताच 8 एप्रिल रोजी तिचे नातेवाईक शशिकुमार के. जी. (वय ५५) यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. तक्रार मिळताच पोलिसांनी तातडीने शोधमोहीम सुरू केली.
चंद्रद्रोण पर्वतरांगेतील भूभाग अत्यंत कठीण असल्याने शोधकार्य करताना पोलिस आणि बचाव पथकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. खोल दऱ्या, उंच कडे आणि घनदाट जंगलामुळे काही भागांमध्ये पोहोचणे अत्यंत धोकादायक ठरत आहे. अशा ठिकाणी पोहोचण्यासाठी दोऱ्यांच्या साहाय्याने पथके खाली उतरवली जात आहेत. याशिवाय रात्रीच्या अंधारातही शोधमोहीम सुरू ठेवण्यासाठी ड्रोनचा वापर करण्यात येत आहे.
तपासात मदत करण्यासाठी केरळ पोलिसांचा एक अधिकारीही घटनास्थळी दाखल झाला असून, स्थानिक पोलिसांसोबत समन्वय साधून काम सुरू आहे. मुलगी शेवटची कुठे दिसली, तिच्या हालचाली काय होत्या, याबाबत माहिती गोळा केली जात आहे.
दरम्यान, श्री नंदा ही कुटुंबातील एका सदस्यासोबत टेकड्यांवर असतानाचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. त्या व्हिडिओमध्ये ती सामान्य अवस्थेत दिसत असली, तरी त्यानंतर तिचा काहीच मागमूस लागलेला नाही. त्यामुळे नेमके काय घडले याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
या घटनेमुळे कुटुंबीयांमध्ये चिंतेचे वातावरण असून, परिसरातही तणावाची स्थिती आहे. स्थानिक प्रशासनाने शोधमोहीम अधिक तीव्र केली असून, प्रत्येक शक्य त्या कोनातून तपास सुरू आहे. मुलगी सुरक्षित सापडावी, यासाठी कुटुंबीयांसह सर्वजण आशावादी आहेत.