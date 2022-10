केरळमध्ये दोन बसची भीषण टक्कर; 9 जण ठार, 38 जखमी

केरळच्या पलक्कड जिल्ह्यात एक भीषण अपघात झाल्याचं वृत्त आहे. केरळच्या राज्य परिवहन महामंडळाची बस एका पर्यटकांनी भरलेल्या गाडीला धडकल्याने 9 जणांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेत 38 जण जखमी झाले आहेत.

पलक्कड जिल्ह्याच्या वडक्कनचेरी येथे गुरुवारी सकाळी हा अपघात झाला. जखमींना त्वरित रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

Kerala | 9 people died while 38 were injured after a tourist bus crashed into Kerala State Road Transport Corporation (KSRTC) bus in Vadakkenchery in Palakkad district: State minister MB Rajesh

