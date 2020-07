प्रसिद्ध रॅपर ‘कान्ये वेस्ट’चं डोनाल्ड ट्रम्प यांना आव्हान; लढवणार अमेरिका राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक

प्रसिद्ध रॅपर कान्ये वेस्ट याने आपण अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवणार असल्याचे जाहीर केले आहे. रिअॅलिटी टीव्ही स्टार किम कार्देशियनचा पती कान्ये वेस्ट याने ट्विट करून ही घोषणा केली आहे. ही घोषणा करताना कान्येने आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर लिहिले आहे की, ‘आपण देवावर विश्वास ठेवून, आपली स्वप्नं एक करून आणि आपलं भविष्य साकारून अमेरिका घडविण्यासाठी कटिबद्ध राहण्याची आता गरज आहे. मी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवणार आहे.’

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020