काही निवृत्त न्यायाधीश ‘देशविरोधी टोळी’चा भाग, त्यांना किंमत चुकवावी लागेल! रिजिजू यांचे खळबळजनक विधान

उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीसाठी असलेल्या कॉलेजियम पद्धतीला केंद्र सरकारचा विरोध आहे. या नियुक्तींवरून केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय आमनेसामने आलेले असतानाच केंद्रीय कायदामंत्री किरण रिजिजू (Kiren Rijiju) यांनी एक खळबळजनक विधान केले आहे. देशातील काही निवृत्त न्यायाधीश देशविरोधी टोळीचा (Anti-India Gang) भाग झाले आहेत, असा गंभीर आरोप रिजिजू यांनी केला आहे. शनिवारी ‘इंडिया टुडे कॉन्क्लेव्ह 2023’ या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी हे विधान केले.

देशातील काही निवृत्त न्यायाधीश देशविरोधी टोळीमध्ये सक्रीय आहेत. विरोधी पक्षांप्रमाणेच तीन-चार निवृत्त न्यायाधीश काम करत आहेत. न्यायालयात धाव घेऊन सरकारला लगाम घालण्याची आणि धोरण बदल्याचा प्रयत्न करत आहेत. कार्यकर्ते झालेले हे निवृत्त न्यायाधीश न्यायपालिकेला सरकारविरोधात उभे करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. देशविरोधी कारयावायांची किंमत त्यांना नक्कीच चुकवावी लागेल, असा इशारा किरण रिजिजू यांनी दिला.

दरम्यान, निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी समिती स्थापन करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनाही रिजिजू यांनी विरोध दर्शवला आहे. कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका यांच्यासाठी राज्यघटनेने लक्ष्मणरेषा आखून दिली आहे आणि जर न्यायाधीशच प्रशासकीय नियुक्त्या करण्यात सहभागी झाले तर न्यायालयाचे कामकाज कोण करेल? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये न्यायाधीशांना टीकेला सामोरे जावे लागेल. ज्या नियुक्तीमध्ये न्यायाधीशांचा सहभाग होता, असे प्रकरण न्यायालयासमोर आले तर न्यायदानाचे तत्त्व धोक्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

विरोधकांचा हल्लाबोल

दरम्यान, केंद्रीय कायदामंत्री किरण रिजिजू यांनी निवृत्त न्यायाधीशांबाबत केल्याने खळबळजक विधानाचा विरोधकांनी समाचार घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री अशा प्रकारची विधानं करून हात झटकू शकत नाहीत. पुरावा द्या, धमकी देऊ नका, असा हल्लाबोल तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभेचे खासदार जवाहर सरकार (Jawhar Sircar) यांनी केला आहे. तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये भाग घेतला नाही आणि हिंदू महासभेने ब्रिटिशांना पाठिंबा दिलेला, त्यामुळे आम्हाला देशभक्त आणि देशविरोधी याचे ज्ञान पाजू नका, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

A minister can’t make this statement and get away.

Give proof. Don’t threaten.

“(judges) will have to pay a price”.

RSS didn’t participate in Freedom Struggle

— and Hindu Mahasabha supported British.

Don’t give us pro-India, anti-India gyan! https://t.co/RjZWSC0edY

— Jawhar Sircar (@jawharsircar) March 18, 2023