IND vs WI – 9 वर्षांचा दुष्काळ संपला; केएल राहुलने 3211 दिवसानंतर झळकावलं घरच्या मैदानावर शतक, गंभीर-रोहितचा रेकॉर्ड मोडला

सामना ऑनलाईन
|

हिंदुस्थान आणि वेस्ट इंडिजमध्ये अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी मैदानावर सुरू असलेल्या पहिल्या कसोटीत केएल राहुलने दमदार शतक ठोकले आहे. राहुलने 190 चेंडूत 12 चौकारांच्या मदतीने शतकाला गवसणी घातली. राहुलचे हे कसोटी कारकिर्दीतील अकरावे शतक ठरले. विशेष म्हणजे राहुलने तब्बल 9 वर्षानंतर घरच्या मैदानावर कसोटीत शतक ठोकले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

उद्धव ठाकरे यांच्याकडे दानत, नियत होती म्हणूनच रिक्षावाले आमदार, मंत्री झाले; संजय राऊत यांनी मिंध्यांची सालटी काढली

शिवतीर्थावर चिखल, तुफान पाऊस असतानाही लोक ठाम उभे होते; हे चित्र महाराष्ट्राचे राजकीय झलक दाखवणारे! – संजय राऊत

कॅनडामध्ये हिंदी चित्रपटांविरुद्ध द्वेष, थिएटरमध्ये चित्रपट सुरु असताना पुन्हा एकदा हल्ला  

उमर खालिद, शरजील इमाम यांना रावणाच्या रूपात दाखविले; JNU मध्ये राडा

करवीरनगरीचा ऐतिहासिक दसरा; शाही लवाजमा, सीमोल्लंघन आणि लोकसंस्कृतीचा थाट

अमेरिकेनंतर फ्रान्समध्ये शटडाऊनचे सावट! नोकरकपात, खर्चकपातीविरोधात निदर्शने; आयफेल टॉवरही बंद

हैदराबादजवळ 400 किलो गांजा जप्त, नारळात लपवून केली जात होती तस्करी, तेलंगणा पोलिसांकडून तिघांना अटक

सोनम वांगचुक यांच्या पत्नीची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; सुटकेची मागणी

तिरुपतीच्या ब्रह्मोत्सवात भाविकांकडून भरभरून दान; 1 ऑक्टोबरपर्यंत हुंडीमध्ये 25 कोटी जमा