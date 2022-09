T20 World Cup 2022 तिसरा सलामीवीर म्हणून कोहलीचा पर्याय, कर्णधार रोहित शर्माचे विधान

हिंदुस्थान आणि ऑस्ट्रेलिया संघात 20 सप्टेंबरपासून तीन टी-20 सामन्यांच्या मालिकेला सुरुवात होणार आहे. त्यानंतर हिंदुस्थानला आफ्रिकेविरुद्धही तीन टी-20 सामन्यांची मालिका खेळायची आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात ऑस्ट्रेलियात होणाऱ्या टी-20 वर्ल्डकपच्या दृष्टीने या दोन्ही मालिकांना महत्व आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध मालिकेला सुरुवात होण्यापूर्वी हिंदुस्थानचा कर्णधार रोहित शर्मा (Rohit Sharma) याने मोठे विधान केले असून टी-20 वर्ल्डकपमध्ये तिसरा सलामीवीर म्हणून विराट कोहली (Virat Kohli) हा पर्याय असेल असे तो म्हणाला.

पत्रकारांशी संवाद साधताना रोहित म्हणाला की, ‘जास्त पर्याय उपलब्ध असणे कधीही चांगले. कोणत्याही क्रमांकावर खेळाडूंनी सर्वोत्तम फलंदाजी करावी अशी तुमची इच्छा असते. तसेच तुम्ही काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न करता याचा अर्थ ती समस्या आहे असे नाही. तिसरा सलामीवीर म्हणून विराट कोहली हा आमच्यासाठी पर्याय आहे. आयपीएलमध्ये तो त्याच्या फ्रेंचायझीसाठी सलामीला येतो आणि त्याने चांगली कामगिरीही केलीय. त्यामुळे आमच्याकडे निश्चितच हा एक पर्याय आहे.’

बऱ्याचदा केएल राहुलच्या कामगिरीकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्याने हिंदुस्थानी संघासाठी चांगली कामगिरी केलीय. तो एक दर्जेदार खेळाडू आहे, असे रोहित शर्मा म्हणाला. तसेच वर्ल्डकपमध्येही आम्ही जास्त प्रयोग करणार नाही. परंतु विराट कोहली तिसरा सलामीवीर म्हणून पर्याय आहे. आम्ही तिसरा सलामीवीर न घेतल्याने विराट काही सामन्यात सलामीला येऊ शकतो आणि या संदर्भात राहुल द्रविडशीही आपली चर्चा झाल्याचे रोहित शर्मा म्हणाला.

