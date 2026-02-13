मूगाची खिचडी सकाळी नाष्ट्यामध्ये का खायला हवी, जाणून घ्या

मूग डाळ ही सर्वात सहज पचणारी डाळ म्हणून ओळखली जाते. यामध्ये प्रथिने, फायबर आणि जीवनसत्त्वे भरपूर प्रमाणात असतात. या डाळीमध्ये लोह देखील असते, म्हणून ज्यांना अशक्तपणाचा त्रास आहे त्यांनी मूग डाळीची खिचडी नक्कीच खावी. मूग डाळीच्या खिचडीमध्ये टोफू मिसळला तर त्याचे आरोग्य फायदे दुप्पट होतील. सोया आणि पनीरपासून बनवलेले टोफू व्हिटॅमिन बी १२ ने समृद्ध आहे, जे तुमच्या शरीरातील व्हिटॅमिन बीची कमतरता भरून काढण्यास मदत करू शकते.
झेंडूचे फूल आहे सौंदर्यासाठी वरदान, आता घरीच मिळेल पार्लरसारखी चमक
मूग डाळीच्या खिचडीमध्ये तूप नक्की घालायला हवे. यामुळे आपल्या शरीरात निरोगी चरबीचे प्रमाण वाढते. यामुळे आपली पचनसंस्था मजबूत ठेवण्यास मदत होते. तसेच आपण दिवसभर उर्जावान राहतो.
तूप आणि टोफू घालण्याव्यतिरिक्त, मूग डाळीच्या खिचडीमध्ये आले, हळद, जिरे, ताज्या भाज्या देखील घालता येतील. यामुळे मूग डाळ खिचडी आणखी पौष्टिक होईल.
चेहऱ्यावर द्राक्षे लावल्यास काय फायदा होतो, जाणून घ्या अजून कोणती फळे चेहऱ्यावर लावू शकतो
मूग डाळ खिचडी खाण्याचे फायदे
मूग डाळ खिचडी खाल्ल्याने शरीरात चांगल्या चरबीचे प्रमाण वाढते. यामुळे पोट हलके राहण्यास देखील मदत होते आणि पचनसंस्था सुधारते.
मुगाची डाळ ही प्रथिने, कार्बोहायड्रेट्स आणि निरोगी चरबीचा देखील चांगला स्रोत आहे. मुगाची खिचडी हृदयाच्या आरोग्यासाठी देखील चांगली मानली जाते. शिवाय, ते रक्तदाब नियंत्रित करण्यास मदत करते.
मूगातील जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि अँटिऑक्सिडंट्स तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करतात, ज्यामुळे तुमच्या शरीराची संक्रमण आणि रोगांशी लढण्याची क्षमता वाढते.
मूग डाळ खिचडी खाण्याची योग्य वेळ कोणती?
सकाळी नाश्त्यात तुम्ही मूग डाळ खिचडी खाऊ शकता, ज्यामुळे तुम्हाला दिवसभर ऊर्जा मिळेल.