चाकरमान्यांसाठी खूषखबर! कोकण रेल्वे सोडणार 162 विशेष ट्रेन

गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांसाठी रेल्वेने एक खुषखबर दिली आहे. रेल्वेने गणेशक्तांसाठी गणेशोत्सवाच्या काळात तब्बल 162 विशेष एक्सप्रेस चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. 15 ऑगस्ट ते 5 सप्टेंबरपर्यंत या ट्रेन धावणार आहेत. या एक्सप्रेस छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य टिळक व सावंतवाडी, कुडाळ, रत्नागिरी वरून सोडण्यात येणार आहेत. 15 ऑगस्टपासून या विशेष गाड्यांसाठी बुकिंग सुरु होणार आहे. कन्फर्म तिकीट असणाऱ्या प्रवशांनाच या ट्रेन मधून प्रवास करण्याची मुभा असणार आहे.

Maharashtra: Central Railway to run 162 special trains between Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus/Lokmanya Tilak Terminus & Sawantwadi Road/Kudal/Ratnagiri to clear the extra rush of passengers during Ganpati festival.

Passengers advised to adhere to all #COVID19 norms & SOPs

— ANI (@ANI) August 14, 2020