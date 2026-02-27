कोल्हापुरात थरारक घटना, धावत्या बाईकने घेतला पेट; व्यावसायिकाने प्रसंगावधान दाखवल्याने मोठा अनर्थ टळला

भर दुपारी कडकडीत उन्हात एका धावत्या बाईकने पेट घेतल्याची घटना कोल्हापूरातील दसरा चौकात घडली. यावेळी त्या परिसरातील एका व्यावसायिकाने वेळीच प्रसंगावधान दाखवत ती आग विझवली व त्यामुळे दुचाकी जळून खाक होण्यापूर्वीच वाचवली.
दसरा चौक परिसरात आज दुपारी दोनच्या सुमारास एका दुचाकीस्वाराला त्याची दुचाकी पेट घेत असल्याचे जाणवले. त्याने तात्काळ दुचाकी थांबवुन मदतीसाठी धावाधाव सुरू केली. याचवेळी क्षणाचाही विलंब न लावता सुरक्षारक्षकासह धाव घेत, टायटन शोरुम व तनिष्क ज्वेलर्सचे मालक व्यावसायिक प्रसाद कामत यांनी फायर एक्स्टिंग्विशरचा वापर करून काही क्षणातच ही आग आटोक्यात आणली. त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. संबंधित दुचाकीचालकाने आठवड्यापूर्वीच ही दुचाकी घेतली होती. व्यवसायिक प्रसाद कामत यांची समयसूचकता आणि मदतीच्या भावनेवर सर्वत्र कौतुक होत आहे.