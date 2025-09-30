कोल्हापूरकरांची मराठवाडय़ातील पूरग्रस्तांसाठी 27 टेम्पो भरून मदत

सामना ऑनलाईन
|

मराठवाडय़ात कोसळलेल्या अस्मानी संकटातील पूरग्रस्तांसाठी सोमवारी दुपारी कसबा बावडा येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून 27 टेम्पो भरून मदत रवाना करण्यात आली. तसेच पुढील टप्प्यात पूरग्रस्त भागात शालेय साहित्याची मदत पाठवणार असल्याचे काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी सांगितले. खासदार श्रीमंत शाहू महाराज छत्रपती यांच्या उपस्थितीत मदतीचे टेम्पो रवाना करण्यात आले.

धान्यासह किराणा सामान, प्रथमोपचार साहित्य, सॅनिटरी पॅड्स, चप्पल, पाणी बॉटल्स, कपडय़ांपासून ते ब्लँकेट्स, चटईपर्यंत कोल्हापुरातील प्रत्येकाने यात खारीचा वाटा उचलला. यातून तब्बल 27 टेम्पो भरून मदत गोळा झाली. ही मदत धाराशिव, नांदेड, परभणी, लातूर आणि सोलापूर या जिह्यांमध्ये प्रत्येकी पाच टेम्पो पाठवण्यात आले. आमदार सतेज पाटील यांनी मदतीचे आवाहन केल्यानंतर चंदगडपासून ते शाहूवाडीपर्यंतच्या नागरिकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मिरजेत तरुणाच्या खूनप्रकरणी चौघांवर गुन्हा; तिघांना अटक

पूरसंकटामुळे यंदा सातारचा शाही दसरा साधेपणाने होणार, पूरबाधितांच्या मदतीसाठी पुढे यावे – उदयनराजे

पूरग्रस्तांना मंत्र्यांच्या कोरड्या भेटी, दौऱ्यांचा उबग

प्रवरा रुग्णालयातील डॉक्टरची आत्महत्या, प्रवरा इन्स्टिटय़ूटचे अधिकृत निवेदन

Skin Care Tips – सकाळी तुळशीचे पाणी पिणे हे त्वचेसाठी वरदानापेक्षा कमी नाही, वाचा सविस्तर

रस्त्यावर काढलेल्या ‘रांगोळी’वरून अहिल्यानगरात तणाव; लाठीचार्ज

‘उजनी’तून 15 दिवसांत तिसऱ्यांदा विसर्ग

पंढरपुरात पुराचा धोका वाढला, उजनी, वीरमधून 1 लाख 33 हजारांचा विसर्ग

तांबे, पितळेची भांडी काळवंडलीय का? हे करून पहा