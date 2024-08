Kolkata Rape Case – देशभरातील वैद्यकीय सेवा कोलमडणार, IMA ने दिली कामबंद आंदोलनाची हाक

कोलकता येथील आरजी. कर मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटलमध्ये प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्येच्या निषेधार्थ इंडियन मेडिकल असोसिएशनने शनिवार दि. 17 ऑगस्ट सकाळी 6 वाजल्यापासून ते रविवार दि. 18 ऑगस्ट सकाळी 6 वाजेपर्यंत 24 तासांकरीता देशव्यापी वैद्यकीय सेवा बंद करणार असल्याची घोषणा केली आहे.

After the brutal crime in RG Kar Medical College and Hospital in Kolkata and the hooliganism unleashed on the protesting students on the eve of Independence Day, the Indian Medical Association declares nationwide withdrawal of services by doctors of modern medicine from 6 am on… pic.twitter.com/O3J4Gpvpa3

— ANI (@ANI) August 15, 2024