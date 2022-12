कोरिअन युट्युबर हाताला धरून ओढत नेण्याचा प्रयत्न, खार पोलिसांनी केली दोघांना अटक

व्हिडीओ रेकॉर्डींग करत असताना एका कोरिअन युट्युबरला हाताला धरून खेचत नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ही महिला व्हिडीओ चित्रीत करत असतानाच हा प्रकार घडला असल्याने या तरुणाचा चेहरा यात स्पष्टपणे दिसला आहे. माहिती देण्याच्या बहाण्याने या तरुणाने या युट्युबरच्या जवळ येण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याने तिचे चुंबन घेण्याचाही प्रयत्न केल्याचे या व्हिडीओतून दिसून येत आहे. मुंबईतील खार भागातील ही घटना असून पोलिसांनी या प्रकरणाचा स्वत:हून तपास करण्यास सुरुवात केला. तपासाअंती पोलिसांनी मोबीन चांद मोहम्मद शेख आणि मोहम्मद नकीब सद्रेआलम अन्सारी या दोघांना अटक केली आहे.

Maharashtra | Two youths – Mobeen Chand Mohammad Shaikh and Mohammad Naqeeb Sadrealam Ansari – arrested for allegedly molesting a Korean woman YouTuber during a live streaming. Khar Police registered an FIR u/s 354 IPC and arrested both of them: Mumbai Police

— ANI (@ANI) December 1, 2022