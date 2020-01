कोटा बालमृत्यू प्रकरण – सचिन पायलट यांचा अशोक गेहलोत यांच्यावर निशाणा

कोटामधील जे.के. लोन रुग्णालयात बातमृत्यूंचा आकडा 107 वर पोहचला आहे. राजस्थानचे उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनी शनिवारी कोटातील रुग्णालयाला भेट दिली. या प्रकरणातील दोषींची जबाबदारी आपल्याला निश्चित करावी लागेल, असे सांगत त्यांनी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्यावर निशाणा साधला. आपण 13 महिन्यांपासून सत्तेत आहोत. त्यामुळे आधीच्या सरकारने काय केले, यावर चर्चा करण्यात काहीच अर्थ नाही. या घटनेबाबत आपल्याला जबाबदारी निश्चित करावी लागेल. जनतेने वसुंधरा राजे यांना पराभूत करून आपल्याला सत्ता दिली आहे. त्यामुळे याबाबतची जबाबदारी आपली आहे, असे पायलट म्हणाले.

Rajasthan Deputy Chief Minister Sachin Pilot on #KotaChildDeaths: I think our response to this could have been more compassionate and sensitive. After being in power for 13 months I think it serves no purpose to blame the previous Govt’s misdeeds. Accountability should be fixed. pic.twitter.com/kpD9uxMfUy

