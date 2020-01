वरुण धवनने फ्लॉप चित्रपटांचा षटकार ठोकलाय, अभिनेत्याने उडवली खिल्ली

अभिनेता वरुण धवन याचा नुकताच स्ट्रीट डान्सर हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. हा चित्रपट चांगली कमाई करत असाल तरी त्याला समिक्षकांच्या व प्रेक्षकांच्या चांगल्या प्रतिक्रीया आलेल्या नाहीत. त्यामुळे हा चित्रपट देखील फ्लॉ़पच समजला जात आहे. यावरून अभिनेता कमाल राशिद खान याने वरुण धवनची खिल्ली उडवली आहे. वरुण धवनचे गेले सहा चित्रपट फ्लॉप गेल्याचे सांगत त्याने फ्लॉप चित्रपटांचा षटकार ठोकलाय, अशी खिल्ली उडवली आहे.

Varun Dhawan is only star who has hit sixer of flop films!

1) #Dhishoom

2) #Dilwale

3) #October

4) #SuiDhaaga

5) #Kalank

6) #StreetDancer!

Today, Varun must be so proud himself because many actors haven’t done such a great Kaarnama!

— KRK (@kamaalrkhan) January 25, 2020