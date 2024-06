कुवैतमध्ये इमारतीला भीषण आग, 40 हिंदुस्थानी कामगारांचा मृत्यू तर, 50 हून अधिक जखमी

हिंदुस्थानी कामगार राहत असलेलल्या कुवैतमधील एका सहा मजली इमारतीमध्ये भीषण आग लागल्याची घटना घडली आहे. इमारतीमधील सर्व रहिवासी एकाच कंपनीतील कर्मचारी आहेत. या दुर्घटनेमध्ये 40 हिंदुस्थानी कामगारांचा मृत्यू झाला आहे.

सदर घटना कुवैतच्या दक्षिणी अहमदी गव्हर्नरेटच्या मंगफ भागात असलेल्या सहा मजली इमारतीमध्ये घडली आहे. 160 जणांचं वास्तव्य असणाऱ्या इमारतीमधील लोक एकाच कंपनीमधील कर्मचारी आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार इमारतीच्या स्वयंपाकघरात बुधवारी पहाटेच्या दरम्यान आग लागली. या भयंकर दुर्घटनेत 40 हिंदुस्थानी कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. तर 50 हून अधिक जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

कुवैतच्या हिंदुस्थानी दुतावासाने आपल्या ‘X’ या सोशल मीडिया अकाउंटवर त्या संदर्भात माहिती दिली. “आज हिंदुस्थानी कर्मचाऱ्यांशी निगडीत आगीच्या दुर्घटने संदर्भात दुतावासाने आपत्कालीन हेल्पलाइन क्रमांक +965-65505246 जारी केला आहे. सर्व संबंधितांना विनंती आही की या हेल्पलाइनशी संपर्क साधावा. दुतावासाच्या माध्यमातून शक्य ती सर्व मदत देण्यास दुतावास वचनबद्ध आहे”, अशी माहिती हिंदुस्थानी दुतावासाने दिली.

In connection with the tragic fire-accident involving Indian workers today, Embassy has put in place an emergency helpline number: +965-65505246.

All concerned are requested to connect over this helpline for updates. Embassy remains committed to render all possible assistance. https://t.co/RiXrv2oceo

— India in Kuwait (@indembkwt) June 12, 2024