लडाखमध्ये ‘Gen-Z’चं रस्त्यावर उतरत उग्र आंदोलन; भाजप कार्यालय पेटवलं, पोलिसांवर दगडफेक, CRPF च्या गाडीची जाळपोळ

सामना ऑनलाईन
|

लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा आणि अन्य मागण्यांसाठी ‘जेन झी’ रस्त्यावर उतरली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुंक यांच्या समर्थनार्थ उतरलेल्या तरुणांनी उग्र आंदोलन सुरू आहे. बुधवारी सकाळी या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आणि संतप्त जमावाची पोलिसांसोबत झटापट झाली. जमावाने पोलिसांवर दगडफेक केली. तसेच भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयावर दगफडेक करत कार्यालयाला आगीच्या हवाली केले. एवढेच नाही तर सीआरपीएफच्या गाडीलाही आग लावली. यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.

केंद्र सरकारने 2019 मध्ये जम्मू-कश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 हटवले. त्यानंतर जम्मू-कश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश बनवले. याच लडाखमध्ये लेह आणि कारगिलचा समावेश असून येथे पूर्वेकडील राज्याप्रमाणे लडाखचा सहाव्या अनुसूचित समावेश करण्यासाठी आणि केंद्रशासित ऐवजी पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी आंदोलन सुरू झाले. सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या काही महिन्यांपासून हे आंदोलन सुरू आहे. मात्र बुधवारी या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले.

बुधवारी संतप्त जमावाने पोलिसांवर दगडफेक केली. एवढेच नाही तर भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयावर दगडफेक करत जाळपोळ केली. तसेच सुरक्षा जवानांच्या गाडीलाही आग लावून दिली. आंदोलक हिंसक होत असल्याचे पाहताच पोलिसांनी मोर्चा सांभाळत जमावाला पांगवण्यासाठी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. यामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. परिस्थिती आणखी चिघळू नये म्हणून या भागात अतिरिक्त कुमक मागवण्यात आली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

टेम्पो परत घेऊन जा, धाराशिवमध्ये पूरग्रस्तांचा संताप; शिंदे, सरनाईकांचे फोटो असलेले मदत कीट नाकारले

Uddhav Thackeray Marathwada Visit – लातूर ते संभाजीनगर; उद्धव ठाकरे यांच्या मराठवाडा दौऱ्याचं संपूर्ण वेळापत्रक

लातूर जिल्ह्यात साडे तीन लाख हेक्टरवरील पिकांचं नुकसान; 210 जनावरांचा मृत्यू, 5 लाख शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका

ए आर रहमान यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून दिलासा, ‘वीरा राजा वीरा’ या गाण्यावरील कॉपीराइट प्रकरण फेटाळले

पितृपक्षातील विधींमुळे ऐतिहासिक बाणगंगेत प्रदूषण, हजारो माशांचा तडफडून मृत्यू

Latur News – मांजरा नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली; पूरस्थितीने बळीराजा हतबल, सर्वसामान्य सुन्न

बळजबरीनं स्पर्श, घाणेरडे मेसेज अन्… स्वामी चैतन्यानंद सरस्वतींवर 17 विद्यार्थिनींचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप

आमच्या देशात या, भरपूर संधी आहेत! अमेरिकेने नाकारताच जर्मनीने हिंदुस्थानींसाठी उघडली दारे

सरकारी निवासातील गादी, सोफा 20 लाखांचा अन् उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना एकरी 3400 रुपये, हे शोभतं का? – रोहित पवार