लडाखमधील नागरिकांच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष करणे देशासाठी घातक ठरेल, राहुल गांधी यांची भीती

लडाखमध्ये घुसखोरी करणाऱया चीनविरुद्ध तेथील स्थानिक नागरिक आवाज उठवत आहेत. त्यांचे म्हणणे हिंदुस्थानच्या सरकारला ऐकावेच लागेल. त्याकडे दुर्लक्ष करणे देशासाठी घातक ठरेल, अशी भीती काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी व्यक्त करत चिनी घुसखोरांविरुद्ध ठोस कारवाईची मागणी केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लडाख दौऱ्यानंतर राहुल गांधी यांनी एक व्हिडीओ ट्विट केला आहे. यामध्ये लडाखचे काही नागरिक चिनी घुसखोरीबाबत बोलत आहेत तसेच चीनच्या घुसखोरीबाबत हालचाली दाखवणारी काही छायाचित्रेही दाखवण्यात आली आहेत याकडे सरकारचे लक्ष वेधत त्यांनी देशभक्त लडाखचे नागरिक ओरडून ओरडून सावध करत आहेत. त्याकडे डोळेझाक करणे महागात पडू शकते. हिंदुस्थानसाठी कृपा करून त्यांचे म्हणणे ऐका, अशी विनंती केली आहे.

Patriotic Ladakhis are raising their voice against Chinese intrusion. They are screaming a warning.

Ignoring their warning will cost India dearly.

For India’s sake, please listen to them. pic.twitter.com/kjxQ9QNpd2

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 4, 2020