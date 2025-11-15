राजकारण सोडणार, कुटुंबाशीही नाते तोडलंय…पराभवानंतर रोहिणी आचार्यची मोठी घोषणा

सामना ऑनलाईन
|

दोन टप्प्यात झालेल्या बिहार निवडणुकीचे निकाल शुक्रवारी जाहीर झाले आहेत. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएने बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत बहुमत मिळवत सत्ता काबीज केली. मात्र राजदला फक्त 25 जागांवर समाधान मानावे लागले. विधानसभा निवडणुकीत महाआघाडीच्या दारुण पराभवानंतर, राजदचे प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांच्या कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे. अशातच लालू प्रसाद यादव यांची मुलगी रोहिणी आचार्य यांनी शनिवारी मोठी राजकीय उलथापालथ केली. तिने सोशल मीडिया पोस्टमध्ये राजकारणातून निवृत्ती घेत कुटुंबाशी असलेले संबंध तोडण्याची घोषणा केली.

रोहिणी आचार्य यांनी इंस्टाग्रामवरील एका पोस्टमध्ये ही घोषणा केली. त्यांनी केलेल्या सोशल मीडिया पोस्टमुळे बिहारमध्ये राजकीय तणाव निर्माण झाला आहे. कुटुंबातील या अंतर्गत गोंधळामुळे राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे. रोहिणीने तिच्या निवेदनात एक धक्कादायक दावा केला आहे, ज्यामध्ये तिने म्हटले आहे की संजय यादव आणि रमीज यांनी तिला हे करण्यास सांगितले होते. रोहिणीने ट्विटरवर लिहिले आहे की, “मी राजकारण सोडत आहे आणि माझ्या कुटुंबाशी संबंध तोडत आहे.

पक्षाकडून किंवा कुटुंबाकडून अद्याप कोणतीही औपचारिक प्रतिक्रिया आलेली नाही, मात्र राजद गटात या पदाबद्दल बरीच चर्चा सुरू आहे.

बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लालू प्रसाद यादव यांच्या कुटुंबाने मोठा मुलगा तेज प्रताप यादव यांच्यासोबतचे संबंध तोडले होते. तेज प्रताप यादव यांनी स्वतंत्र पक्ष काढून बिहार विधानसभा निवडणूक लढवली. तर बिहार विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर असाच एक धक्का लालू प्रसाद यादवांच्या कुटुंबाला बसला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

अल फलाह विद्यापीठाविरुद्ध २ एफआयआर दाखल, दिल्ली पोलिसांची कारवाई

बिहारमध्ये निवनिर्वाचित आमदारांपैकी 90% कोट्यधीश; सर्वाधिक श्रीमंत आमदाराची संपत्ती 170 कोटी

Delhi Bomb Blast – दिल्ली बॉम्ब स्फोटानंतर तपासाला वेग, 200 संशयित डॉक्टर NIA च्या रडारवर

गाझा दोन भागात विभागण्याचा अमेरिकेचा प्लॅन, जाणून घ्या काय आहे ग्रीन आणि रेड झोन

बिहारमध्ये भाजपचा स्ट्राइक रेट आहे, तेवढा आमचा 1984 मध्येही नव्हता; काँग्रेसकडून निवडणूक प्रक्रियेवर संशय

बिहारचा विजय आणि उत्तर प्रदेशातील विजय यांची तुलनाच होऊ शकत नाही – अखिलेश यादव

SBI ही लोकप्रिय सेवा बंद करणार; बँकेने दिली महत्त्वाची माहिती

Delhi Bomb Blast – बॉम्बस्फोटप्रकरणी पाचव्या डॉक्टरला अटक, दुसऱ्या दिवशी होते लग्न

शाळेत उशीरा आल्याने शिक्षिकेने 100 उठाबशा काढायला लावल्या, सहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थीनीचा मृत्यू