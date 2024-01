लालू यादव पोहोचले ED च्या कार्यालयात; चौकशीला सुरुवात, अडचणी वाढण्याची शक्यता

राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सोमवारी पाटणा येथील सक्तवसुली संचालनालयाच्या कार्यालयात चौकशीसाठी दाखल झाले आहेत. कथित नोकरीबदल्यात जमीन प्रकरणी त्यांची चौकशी सुरू आहे.

केंद्रीय यंत्रणेच्या कार्यालयाबाहेर मोठ्या संख्येने आरजेडी कार्यकर्ते जमा झाले आणि केंद्र सरकारचा निषेध करत आहेत.

या प्रकरणाच्या संदर्भात राजदच्या नेत्याची चौकशी करण्यासाठी दिल्लीहून EDच्या अधिकाऱ्यांचे एक पथक रविवारी संध्याकाळी पाटण्याला पोहोचले.

#WATCH | Bihar: RJD President Lalu Prasad Yadav arrives at the ED office in Patna. A large number of RJD workers are present here and are protesting against the central govt.

He is appearing before the ED in connection with the Land for job scam case. pic.twitter.com/4RVa90o8pV

— ANI (@ANI) January 29, 2024