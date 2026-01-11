लालूप्रसाद यादव यांना ‘भारतरत्न’ द्या; तेजप्रताप यादव यांची मागणी, रोहिणी आचार्य यांनी दिला पाठिंबा

सामना ऑनलाईन
|

जनशक्ती जनता दलाचे (जेजेडी) अध्यक्ष तेज प्रताप यादव यांनी लालू प्रसाद यादव यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्याची मागणी केली आहे. याबाबत आपण केंद्र सरकारला पत्र लिहिण्याची घोषणाही त्यांनी केली. लालू प्रसाद यांना हा सन्मान मिळाला पाहिजे. त्यांच्या या मागणीला त्यांची बहीण रोहिणी आचार्य यांनी पांठिबा दिला आहे.

जनशक्ती जनता दलाचे (जेजेडी) राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव यांनी त्यांचे वडील आणि माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांना भारतरत्न मिळावे या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. तेज प्रताप यादव म्हणाले की लालू प्रसाद यादव यांना निश्चितच भारतरत्न मिळायला हवे. जनशक्ती जनता दलाच्या (जेडी) वतीने केंद्र सरकारला पत्र लिहिण्याची घोषणा केली.

‘चुरा-दही भोज’ ला नितीश कुमार यांना आमंत्रित करण्याच्या प्रश्नाबाबत तेज प्रताप यादव म्हणाले की ते सर्वांना आमंत्रित करतील. ते म्हणाले की ते सर्वत्र जातील आणि मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनाही आमंत्रित केले जाईल. सोमनाथ स्वाभिमान पर्वाबाबत तेज प्रताप यादव म्हणाले की सोमनाथ मंदिर पुन्हा बांधले गेले आहे ही चांगली गोष्ट आहे. ते स्वतः लवकरच शिवमंदिर बांधणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

