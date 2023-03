दिल्लीनंतर बिहारचे उपमुख्यमंत्री तपास यंत्रणांच्या रडारवर, तेजस्वी यादव यांना सीबीआयचे समन्स

जमिनीच्या बदल्यात नोकरी (Land for job scam) दिल्याच्या घोटाळ्या प्रकरणात लालूप्रसाद यादव यांच्या कुटुंबाच्या अडचणींमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. शुक्रवारी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या छापेमारीनंतर आता केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Bihar Deputy CM and RJD leader Tejashwi Yadav) यांना चौकशीसाठीचे समन्स बजावले आहे. जमिनीच्या बदल्यात नोकरी दिल्याच्या घोटाळ्या प्रकरणात सापडलेल्या पुराव्यांच्या आधारे तेजस्वी यांना हे समन्स जारी करण्यात आले आहे.

तेजस्वी यादव यांना आजच 11 मार्च रोजी चौकशीला हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. याप्रकरणी सीबीआयने 4 फेब्रुवारी रोजी तेजस्वी यादव यांना समन्स बजावले होते, परंतु ते तपास यंत्रणेसमोर हजर झाले नाहीत. त्यामुळे आता त्यांना पुन्हा एकदा समन्स बजावण्यात आले आहे.

CBI has summoned Bihar Deputy CM and RJD leader Tejashwi Yadav today, March 11 in connection with land-for-job case. This is the second summon issued to him, the first being issued on 4th February: Agency official

(File photo) pic.twitter.com/8s564sDzu2

