लोकं मांसाहारी झाल्याने हिमाचलमध्ये ढगफुटी अन् भूस्खलन; आयआयटी संचालकांचा अजब दावा

हिमाचल प्रदेशमध्ये यंदा ढगफुटी आणि भूस्खलनांच्या घटनांमुळे प्रचंड नुकसान झाले. मुसळधार पाऊस, ढगफुटी, भूस्खलन यामुळे शेकडो घरं कोसळली असून विविध घटनांमध्ये 200 लोकांचा मृत्यू झाला, तर 875हून अधिक रस्त्यांची वाताहात झाली. पावसामुळे हिमाचल प्रदेशचे 10 हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. यातून मार्ग कसा काढायचा याची चिंता असतानाच आयआयटी मंडीच्या संचालकांनी एक अजब दावा केला आहे. लोकं मांसाहारी झाल्याने हिमाचल प्रदेशमध्ये ढगफुटी आणि भूस्खलनाच्या घटना घडत असल्याचे तर्कट त्यांनी मांडले आहे.

आयआयटी मंडीचे संचालक लक्ष्मीधर बेहरा (IIT Mandi Director Laxmidhar Behera) यांनी हिमाचल प्रदेशमधील नैसर्गिक आपत्ती मांसाहारामुळे आल्याचे म्हटले आहे. जनावरांना क्रुरपणे मारल्यामुळे हिमाचलमध्ये ढगफुटी आणि भूस्खलन होत असल्याचे ते म्हणाले. हे टाळण्यासाठी मांसाहार न करण्याचा संकल्प करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

आपण हिमाचल प्रदेशमध्ये राहतो आणि इथले लोकं मांसाहार करत असल्याने वारंवार भूस्खलन, ढगफुटी आणि इतर अनेक गोष्टी घडत आहेत, हे सर्व प्राण्यांवरील क्रूरतेचे परिणाम आहेत. लोक मांस खातात. चांगला माणूस होण्यासाठी काय करायला हवे तर मांस खाणे बंद करा, असे आवाहन एका कार्यक्रमात संबोधित करताना त्यांनी केले.

दरम्यान, बेहरा यांच्या विधानामुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. उद्योजक आणि आयआयटी दिल्लीचे माजी विद्यार्थी संदीप मनुधने यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटर अर्थात एक्सवरून याचा निषेध व्यक्त केला. ‘आयआयटी मंडीचे संचाल लक्ष्मीधर बेहरा यांनी याआधी मंत्रोच्चाराने भूतांना पळवून लावल्याचा दावा केला होता. आता त्याचे व्यक्तीने मांसाहारामुळे ढगफुटी, भूस्खलन होत असल्याचे म्हटले असून मांस खावू नका अशी शपथ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांवर दबाव टाकला जे काही 70 वर्षात निर्माण केले आहे, ते असे अंधश्रद्धाळू नष्ट करतील. आपले पतन झाले आहे असे म्हणावे लागेल, असे ट्विट त्यांनी केले आहे.

IIT Mandi’s Director Laxmidhar Behera claimed earlier that he drove out ghosts using chants.

Now the same chap has claimed that Himachal Pradesh landslides are because people eat meat, causing cloudbursts. Then he forced students to take an oath “I will not eat meat”. (yes, he…

