दिल्लीतून अटक केलेल्या दहशतवाद्याच्या घरातून स्फोटकांचा मोठा साठा जप्त

दिल्लीतील धौला कुआं परिसरातून इसिसच्या एका दहशतवाद्याला अटक करण्यात आली होती. त्या दहशतवाद्याच्या घरात मोठ्या प्रमाणात स्फोटकांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेश बलरामपूर येथील एका घरातून हा साठा जप्त करण्यात आला आहे.

Balrampur: Incriminating materials recovered from the residence of ISIS operative Abu Yusuf who was arrested yesterday in Delhi. pic.twitter.com/GiKPsoM7Dg

— ANI UP (@ANINewsUP) August 23, 2020