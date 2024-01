मुंबई हल्ल्याच्या मास्टरमाइंडचा पाकिस्तानच्या तुरुंगात संशयास्पद मृत्यू, 9 महिन्यानंतर झाला खुलासा

पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी संघटना लश्कर-ए-तोएबाचा (Lashkar-e-Tayyiba) संस्थापक सदस्य आणि 26/11 मुंबई हल्ल्याचा मास्टरमाइंड हाफिज अब्दुल सलाम भुट्टावी (Hafiz Abdul Salam Bhuttavi) याचा पाकिस्तानच्या तुरुंगामध्ये संशयास्पद मृत्यू झाला आहे. पाकिस्तानने ही बातमी दाबण्याचा प्रयत्न केला, मात्र अखेर 9 महिन्यानंतर बिंग फुटले असून संयुक्त राष्ट्रानेही याला दुजोरा दिला आहे.

हाफिज अब्दुल सलाम भुट्टावी याचा मृत्यू झाल्याच्या वृत्ताला संयुक्त राष्ट्राने गुरुवारी दुजोरा दिला. हाफिज अब्दुल सलाम भुट्टावी हा लश्कर-ए-तोएबाचा संस्थापक सदस्य होता. तसेच 2008मध्ये मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात सहभागी दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देण्याचे कामही त्याने केले होते. यासह मोस्ट वॉन्टेड दहशतवादी हाफिज सईदचा तो उजवा हात होता.

Hafiz Abdul Salam Bhuttavi, founding member of Lashkar-e-Tayyiba (LeT) and deputy to Hafiz Saeed is ‘Confirmed Deceased’ pic.twitter.com/wFLKZAnOhw

— ANI (@ANI) January 11, 2024