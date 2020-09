गतविजेत्या मुंबई इंडियन्सला तगडा धक्का, लसीथ मलिंगा आयपीएलमधून बाहेर

आयपीएल सुरू होण्यापूर्वी गतविजेत्या मुंबई इंडियन्सला तकडा धक्का बसला आहे. श्रीलंकेचा अनुभवी वेगवान गोलंदाज लसीथ मलिंगा (Lasith Malinga) यूएईमध्ये 19 सप्टेंबर पासून होणाऱ्या आयपीएल 2020 स्पर्धेमधून बाहेर झाला आहे. मलिंगा याने खासगी कारणामुळे आयपीएल न खेळण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर मुंबई इंडियन्सने पर्यायी खेळाडू म्हणून ऑस्ट्रेलियाचा वेगवान गोलंदाज जेम्स पॅटीन्सन (James Pattinson) याला संघात स्थान दिले आहे. मुंबई इंडियन्सने याबाबत माहिती दिली आहे.

‘लसीथ मलिंगा आमच्या संघाचा कणा होता. त्याची अनुपस्थिती आम्हाला नक्की जाणवेल, मात्र जेम्स पॅटीन्सन सारखा फिट खेळाडू संघात आल्याने वेगवान गोलंदाजांचे आक्रमण वाढले आहे’, अशी प्रतिक्रिया मुंबई इंडियन्सचा मालक आकाश अंबानी याने दिली आहे.

दरम्यान, लसीथ मलिंगा आयपीएलमधील सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्या गोलंदाजांपैकी एक आहे. 2009 ला आयपीएलमध्ये पदार्पण केलेल्या मलिंगा याने गेल्या वर्षी चेन्नई सुपर किंग्ज विरुद्ध अंतिम लढतीत 9 धावा वाचवत मुंबईला विजेता होण्यास हातभार लावला होता. आयपीएलच्या कारकिर्दीत त्याने आतापर्यंत 122 लढती खेळल्या असून यात त्याने 19.80 च्या सरासरीनेे 170 बळी घेतले आहेत.

Lasith Malinga will miss this season's #Dream11IPL with Australian speedster James Pattinson replacing him.

— Mumbai Indians (@mipaltan) September 2, 2020

— Mumbai Indians (@mipaltan) September 2, 2020