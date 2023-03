मुंबई लोकलमध्ये लता मंगेशकरांच्या गाण्यावर प्रवासी धुंद, तालासुरात धरला ठेका..

मुंबईच्या लोकलमध्ये प्रवासी लता मंगेशकरांची गाणी गात आनंद लुटत असतानाचा व्हिडीओ ट्विटरला व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओवर अनेकांनी कमेंट केल्या असून यासाठीच मुंबई लोकलचा प्रवास आनंददायी असतो अशा भावना व्यक्त केल्या आहेत. या व्हिडीओला 22 हजारांहून अधिक लोकांनी पाहिला आहे.

मुंबई लोकल म्हणजे मुंबईकर आणि मुंबईच्या आसपास वसलेल्या शहरवासीयांसाठी लाइफलाइनच आहे. मुंबई लोकलमधून रोज हजारो लोक प्रवास करतात. यावेळी कित्येक अनोळखी चेहरे हे एकमेकांचे घट्ट मित्र होतात आणि नव्याने मैत्रीचा प्रवास सुरु होतो. ऑफिसमध्ये आलेला सगळा शीळ या लोकलमध्ये गप्पा मारत, भजनं गात घालवला जातो. दरम्यान असाच काही प्रवाशांचा गाणी गातानाचा एक व्हिडीओ ट्विटरला व्हायरल झाला आहे. यावेळी सर्वांच्या चेहऱ्यावर रंग लागलेला दिसत असल्याने ते होळी साजरी करत असल्याचं दिसत आहे.

One of the best jamming session I have seen… #mumbailocal pic.twitter.com/OQHggIJTIG

— 24 (@Chilled_Yogi) March 4, 2023