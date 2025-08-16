Latur News – लातूरला मोठा दिलासा, मांजरा धरण 90 टक्के भरल्याने चार दरवाज्यांमधून नदीपात्रात पाण्याचा विसर्ग

मराठवाड्यात बरसणाऱ्या पावसाने लातूरला मोठा दिलासा दिला आहे. मांजरा नदीवरील मांजरा धरण 90 टक्के भरले आहे. यामुळे धरणातून पाण्याचा विसर्ग करण्यात येत आहे. धरणाच्या चार वक्रीदरवाजे 0.25 मिटरने उघडण्यात आले आहेत. विसर्गामुळे नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
शनिवारी दुपारी 2 वाजता मांजरा धरण 90 भरले. पाणलोट क्षेत्रात होणाऱ्या पावसामुळे धरणात होणारी पाण्याची आवक वाढत होती. धरण पाणी पातळी नियंत्रित करण्याचे दृष्टीने दुपारी 2.15 वाजता मांजरा धरणाची 4 वक्रद्वारे 0.25 मीटर उंचीने उघडून मांजरा नदीपात्रात 3494.28 क्युसेक इतका विसर्ग सोडण्यात आला आहे.
Latur News – जिल्ह्यात चोवीस तासांत सरासरी ४४.६ मिलीमीटर पावसाची नोंद, तावरजा आणि तेरणा नदिकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा
तसेच धरणात पाण्याची होणारी आवक पाहता विसर्ग कमी अथवा जास्त करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असी माहिती देण्यात आली. मांजरा नदी काठावरील पुरामुळे बाधित होणाऱ्या गावातील नागरीकांनी सतर्क रहावे. कोणीही नदीपात्रात प्रवेश करू नये व कुठलीही जिवीत अथवा वित्तहानी होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
Latur news – निम्न तेरणा प्रकल्पाचे 10 दरवाजे उघडले; नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा
निम्न तेरणाचा विसर्ग केला कमी
निम्न तेरणा धरणाचे आज सकाळी सात वाजता 10 दरवाजे उघडण्यात झाले होते. दुपारी दीड वाजता यापैकी 6 दरवाजे बंद करण्यात आले. 4 दरवाज्यातून 1522.56 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. धरणामध्ये येणारी पाण्याची आवक पाहून विसर्ग वाढविणे अथवा कमी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नदी काठाच्या गावांमधील नागरिकांनी खबरदारी घेण्याचे आवाहन प्रशासनामार्फत करण्यात आले आहे.