Latur News – बुधोडा येथे ट्रॅव्हल्स आणि सायकलचा भीषण अपघात, सायकलस्वाराचा जागीच मृत्यू

लातूर जिल्ह्याच्या औसा तालुक्यातील बुधोडा गावाजवळ ट्रॅव्हल्स आणि सायकलचा भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली. रविवारी सकाळी 6.30 ते 7 वाजण्याच्या दरम्यान ही घटना घडली. या अपघातात सायकलस्वाराचा जागीच मृत्यू झाला. महारुद्र ताडमाडगे असे मयत सायकलस्वाराचे नाव असून ते मूळचे बामणी (जि. लातूर) येथील रहिवासी होते. सध्या ते लातूरच्या बोधनगरमध्ये राहत होते आणि शहरातील एमआयटी दवाखान्यात काम करत होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, महारुद्र ताडमाडगे हे दररोजप्रमाणे सायकलवरून लातूरकडे जात असताना, बुधोडा येथील सर्विस रोडवर हा अपघात झाला. औसाकडून लातूरकडे जाणाऱ्या ट्रॅव्हल्सने सायकलस्वाराला धडक दिली. ट्रॅव्हल्स चालकाने त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र सायकलस्वार दुर्दैवाने ट्रॅव्हल्सच्या मागच्या टायरखाली आल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.
घटनेची माहिती मिळताच औसा पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. अपघातग्रस्त ट्रॅव्हल्स आणि सायकल औसा पोलीस ठाण्यात जमा करण्यात आले आहेत. या अपघातामुळे ताडमाडगे कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. त्यांच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगा आणि एक मुलगी असा परिवार आहे. औसा पोलीस या प्रकरणाची सखोल चौकशी करत आहेत.