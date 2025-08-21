Latur news – मांजरा प्रकल्पातून पुन्हा विसर्ग वाढवला, चार वक्रदरवाजे 0.25 मिटरने उघडण्यात आले

सामना ऑनलाईन
|

मांजरा प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात पडत असलेल्या पावसामुळे प्रकल्पातील पाणीसाठा वाढत आहे. त्यामुळे आज पुन्हा मांजरा प्रकल्पातून पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. सध्या चार वक्रदरवाजे उघडण्यात आले आहेत.

मांजरा धरण पाणलोट क्षेत्रात पडत असलेल्या पावसामुळे व धरण पाणी पातळी नियंत्रित करण्याचे दृष्टीने आज सकाळी 8 वाजता गेट क्रमांक 3 व 4 (हे 2 गेट) 0.25 मीटरने उघडण्यात आले आहेत. सद्यस्थितीत मांजरा धरणाच्या सांडव्याची 4 वक्रद्वारे (क्र.1,3,4 व 6) 0.25 मीटरने चालू असून मांजरा नदीपात्रात 3494.28 क्यूसेक्स (98.96 क्यूमेक्स) इतका विसर्ग सुरू आहे.

धरणामध्ये येणारी पाण्याची आवक पाहून विसर्ग वाढवणे, कमी करणे बाबत निर्णय घेण्यात येत आहे. नदी काठावरील, पुरामुळे बाधित होणाऱ्या गावातील नागरीकांनी खबरदारी घ्यावी असे आवाहन करण्यात आले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

सापाचा मृत्यू झाल्यानंतरही फण्यातून दंश करत होऊ शकते विषबाधा….जाणून घ्या संशोधनातील निष्कर्ष

घरात दुर्गंधी येत असेल तर…

बेरोजगार पतीला हिणवणं पत्नीला पडलं महागात, हायकोर्टाचे घटस्फोटावर शिक्कामोर्तब

उद्घाटनानंतरही विद्यापीठ चौकातील उड्डाणपूल बंदच; मुख्यमंत्री आले अन् फित कापून गेले, चार मिनिटांच्या कार्यक्रमामुळे पुणेकर वेठीस

दोन लाख नोकऱ्यांवर गंडांतर, ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांची झोप उडाली

नदीकाठच्या चारशे कुटुंबांचे स्थलांतर; घरे, दुकाने, सोसायट्यांत पाणी

स्मार्ट टीव्ही गरम होत असेल तर…

खड्डे, धोकादायक पूल, चुकीचे काँक्रीटीकरण; शिवसेना आक्रमक, पालघरची दुरवस्था थांबवा, अन्यथा आंदोलन!

मुंबई-गोवा महामार्गावर गणेशभक्तांसाठी आरोग्य दूत, ‘मेडिकल इमर्जन्सी’साठी चाकरमान्यांना तत्काळ मदत