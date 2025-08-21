Latur news – मांजरा प्रकल्पातून पुन्हा विसर्ग वाढवला, चार वक्रदरवाजे 0.25 मिटरने उघडण्यात आले

मांजरा प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात पडत असलेल्या पावसामुळे प्रकल्पातील पाणीसाठा वाढत आहे. त्यामुळे आज पुन्हा मांजरा प्रकल्पातून पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. सध्या चार वक्रदरवाजे उघडण्यात आले आहेत.
मांजरा धरण पाणलोट क्षेत्रात पडत असलेल्या पावसामुळे व धरण पाणी पातळी नियंत्रित करण्याचे दृष्टीने आज सकाळी 8 वाजता गेट क्रमांक 3 व 4 (हे 2 गेट) 0.25 मीटरने उघडण्यात आले आहेत. सद्यस्थितीत मांजरा धरणाच्या सांडव्याची 4 वक्रद्वारे (क्र.1,3,4 व 6) 0.25 मीटरने चालू असून मांजरा नदीपात्रात 3494.28 क्यूसेक्स (98.96 क्यूमेक्स) इतका विसर्ग सुरू आहे.
धरणामध्ये येणारी पाण्याची आवक पाहून विसर्ग वाढवणे, कमी करणे बाबत निर्णय घेण्यात येत आहे. नदी काठावरील, पुरामुळे बाधित होणाऱ्या गावातील नागरीकांनी खबरदारी घ्यावी असे आवाहन करण्यात आले आहे.