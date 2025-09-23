Latur News – लातूर जिल्ह्यातील 43 मार्गावरील रस्ते वाहतूक बंद, जिल्ह्यात वार्षिक सरासरीच्या 110.9 टक्के पावसाची नोंद

सामना ऑनलाईन
|

जिल्ह्यातील तब्बल 43 मार्गावरील रस्ते वाहतूक आज बंद करण्यात आली आहे. आजपर्यंत लातूर जिल्ह्यात वार्षिक सरासरीच्या 110.9 टक्के पाऊस झाला आहे. जिल्ह्यातील 10 महसूल मंडळात अतिवृष्टी झाली आहे. अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यात पूर आला असून अनेक संसार, जनावरे पुराच्या पाण्यात वाहून गेले. अतिवृष्टीमुळे लातूरमधील नद्या, ओढे, धरणे ओसंडून वाहत आहेत. यामुळे नद्यांवरील पूल, रस्ते पाण्याखाली गेले असून 43 मार्गावरील वाहतूक बंद करण्यात आली आहे.

22 सप्टेंबर रोजी लातूर जिल्ह्यामध्ये सरासरी 35.3 मिमी पाऊस झाला आहे. सप्टेंबर महिन्यात आतापर्यंत अपेक्षित पर्जन्यमानाच्या तुलनेत (138.8 मिमी सरासरी) प्रत्यक्षात 224.5 मिमी पाऊस झाला आहे. 1 जूनपासून आतापर्यंतचा पाऊस अपेक्षित पर्जन्यमानाच्या (663.8 मिमी) तुलनेत 783.0 मिमी म्हणजेच 118.0 टक्के इतका पाऊस झाला. लातूर जिल्ह्यात वार्षिक सरासरी (जून ते सप्टेंबर) 706.00 मिमीच्या तुलनेत 783.0 मिमी म्हणजेच 110.9 टक्के इतक्या पावसाची नोंद झाली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Russia Ukraine War – उच्च शिक्षणासाठी रशियात गेलेल्या तरुणाची सैन्यात बळजबरी भरती! कुटुंबाचा आक्रोश

Latur News – अतिवृष्टीच्या संकटामुळे चेरा येथे शेतकर्‍याने जीवन संपवले

Photo – अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यात पूर, शेकडो संसार उद्ध्वस्त

Latur Rain News – मांजरा प्रकल्प पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस, नदीपात्रात 55,113.30 क्युसेक्स विसर्ग सुरू

मंदिरातून परतत असताना ट्रकची धडक, अपघातानंतर कार पेटली अन् आगीत एकाच कुटुंबातील चौघे होरपळले

video

Video – पालकमंत्री आजच जिल्ह्यांमध्ये जाऊन आढावा घेतील – मंत्री मकरंद जाधव पाटील

कोकण रेल्वेच्या प्रवासी वाहतुकीवरील 40 टक्के अधिभार रद्द करा; रेल्वेमंत्र्यांना साकडे

video

Video – अतिवृष्टीमुळे 70 लाख एकरवरील पिकांचे नुकसान – कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे

video

Video – पालकमंत्री अजून पूरग्रस्त पाहणी करायला गेलेले नाहीत – विजय वडेट्टीवार