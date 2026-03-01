Latur News – गावठी पिस्टलसह परळीचे तीन युवक जेरबंद

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

स्थानिक गुन्हे शाखा, लातूर व पोलीस स्टेशन गातेगाव यांच्या संयुक्त पथकाने मुरूड-अकोला चौक परिसरात छापा टाकून गावठी पिस्टलसह परळी जि.बीड येथील तीन युवकांना ताब्यात घेतले आहे.

28 फेब्रुवारी 2026 रोजी पहाटे सुमारे 04.00 वाजण्याच्या सुमारास पोलीस स्टेशन गातेगाव येथील अधिकारी व कर्मचारी शासकीय वाहनाने हद्दीत नियमित नाईट पेट्रोलिंग करीत होते . मुरूड-अकोला चौक परिसरात काही संशयित इसम थांबले असून त्यांच्याकडे अवैध शस्त्र असल्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी तात्काळ हालचाल सुरू केली. स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक व गातेगाव पोलीस ठाण्याचे अधिकारी यांनी संयुक्तरीत्या साखरा पाटी परिसरात एकत्र येत पुढील कारवाईचे नियोजन केले. पोलिसांनी मुरूड-अकोला चौक येथे पहाटे सुमारे 04.30 वा. सापळा रचून छापा टाकला. अजय गौतम लोमटे (वय 20 वर्षे, रा. फुलेनगर, परळी जि. बीड), नयन सुधाकर वाडे (वय 26 वर्षे, रा. गंगासागर नगर, परळी वैजनाथ, जि. बीड),सोमेश्वर सुभाष मिसाळ (वय 20 वर्षे, रा. फुलेनगर, परळी जि. बीड) यांच्या मुसक्या आवळल्या.

अजय गौतम लोमटे याची झडती घेतली असता त्याच्याकडून एक स्टीलची गावठी पिस्टल व मॅगझीन असा ₹30,000 किंमतीचा मुद्देमाल मिळून आला. तत्काळ पंचनामा करून सदर शस्त्र जप्त केले. शस्त्राचा कोणताही वैध परवाना नसल्याचे उघड झाले.त्यामुळे पोलीस स्टेशन गातेगाव येथे शस्त्र अधिनियम कलम 3/25 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे. या शस्त्राचा वापर कोणत्या गुन्ह्यासाठी केला जाणार होता का याचाही तपास पोलिसांकडून करण्यात येत आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

आठवडाभर धावपळ करण्यापेक्षा रविवारी करा ‘हे’ काम; रोज वाचतील किमान २ तास

Kokan News – कणकवलीत मेगा स्पेशालिटी आरोग्य शिबिर हा केवळ फार्स; रुग्णांना कायमस्वरूपी आरोग्य सेवा द्या

कसबा येथील छत्रपती संभाजी महाराज स्मारकाला निधीची नव्हे, राजकीय इच्छाशक्तीची कमतरता; हर्षवर्धन सकपाळ यांची टीका

कोकणातील पहिल्या मानाच्या चिपळुणातील श्रीदेवी करंजेश्वरीच्या शिमगोत्सवाला सुरुवात

शांत झोप हवीय? मग झोपण्यापूर्वी मोबाईलला करा बाय-बाय; जाणून घ्या ‘डिजिटल डिटॉक्स’चे फायदे

तुमचे युद्ध शेजारी राष्ट्रांशी नाही, UAE च्या राष्ट्राध्यक्षांनी इराणला सुनावले

थलपती विजय आणि संगीता यांच्या घटस्फोटाच्या बातमीनंतर मुलाच्या ‘त्या’ कृतीमुळे खळबळ

Israel Iran War – खामेनी यांच्या मृत्युनंतर अलीरेझा अराफी यांची इराणने ‘सर्वोच्च नेते’ म्हणून नियुक्ती

पंतप्रधान मोदी हे भ्रष्ट नेते, भाजपचा काऊंटडाऊन सुरू; जंतर-मंतरवरून अरविंद केजरीवाल यांचा घणाघात