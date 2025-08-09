Latur News – फेसबुक लाईव्ह करत तरुणाने संपवलं जीवन, लातूरमधील हृदयद्रावक घटना

सामना ऑनलाईन
|

फेसबुक लाईव्ह करत तरुणाने जीवन संपवल्याची घटना लातूरमधील निलंगा तालुक्यातील अंबुलगा बुद्रुक येथे घडली. छातीत सुरा खुपसून तरुणाने आत्महत्या केली. भरत बालाजी सागावे असे मयत तरुणाचे नाव आहे. तरुणाने टोकाचं पाऊल का उचलले याबाबत अद्याप समजू शकले नाही. याबाबत पुढील तपास सुरू आहे.

भरत अनेक वर्षांपासून मुंबईत वास्तव्यास होता. शनिवारी 9 ऑगस्ट रोजी दुपारी 12.30 वाजण्याच्या सुमारास तो निलंगा शहरातील लांबोटकर पेट्रोल पंपाजवळ आंब्याच्या झाडाखाली बसून फेसबुक लाईव्ह करत होता. फेसबुक लाईव्ह करत “मी आत्महत्या करत आहे” असे सांगत त्याने काही वेळानंतर छातीत सुरा खुपसला. नातेवाईकांनी फोन करून समजवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याने फोन बंद केला होता.

शोध घेतल्यानंतर तो पेट्रोल पंपाजवळ रक्ताच्या थारोळ्यात जखमी अवस्थेत सापडला. त्याला तात्काळ लातूरमधील सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आले, परंतु उपचार सुरू असतानाच काही वेळात त्याचा मृत्यू झाला. आत्महत्येची कारणे अद्याप अस्पष्ट आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Israel Palestine War – पॅलेस्टाईनच्या ‘पेले’चा इस्रायलच्या हल्ल्यात मृत्यू, प्रसिद्ध फुटबॉलपटू काळाच्या पडद्याआड

Mumbai News – भाऊरायाच्या यकृतदानामुळे बहिणीला जीवदान; मुलुंडच्या फोर्टिस रुग्णालयात अनोखे रक्षाबंधन

video

Video – UPI व्यवहारावर शुल्क आकारणार!

Mumbai News – मुंबई विमानतळावर परदेशी प्राण्यांच्या तस्करीचा पर्दाफाश, बँकॉकहून आलेल्या प्रवाशाला अटक

Ratnagiri News – नऊ वर्षीय बालकाचा सर्पदंशाने मृत्यू, गावावर कोसळला दु:खाचा डोंगर

कंटेंट क्रिएटर तरुणीने उघड केला स्विगी आणि झोमॅटोमधला ‘ऑर्डर कॅन्सल्ड घोटाळा’!

किवींचा झिम्बाब्वेला दे धक्का! 67 वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला, साजरा केला कसोटी क्रिकेटमधला ऐतिहासिक विजय

Mumbai News – मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील सर्व्हर डाऊन, अनेक विमानांची उड्डाणे उशिराने

पत्नीला कपडे आणि जेवणावरून टोमणे मारणे क्रूरता नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाकडून पतीची निर्दोष मुक्तता