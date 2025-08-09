Latur News – फेसबुक लाईव्ह करत तरुणाने संपवलं जीवन, लातूरमधील हृदयद्रावक घटना

फेसबुक लाईव्ह करत तरुणाने जीवन संपवल्याची घटना लातूरमधील निलंगा तालुक्यातील अंबुलगा बुद्रुक येथे घडली. छातीत सुरा खुपसून तरुणाने आत्महत्या केली. भरत बालाजी सागावे असे मयत तरुणाचे नाव आहे. तरुणाने टोकाचं पाऊल का उचलले याबाबत अद्याप समजू शकले नाही. याबाबत पुढील तपास सुरू आहे.
भरत अनेक वर्षांपासून मुंबईत वास्तव्यास होता. शनिवारी 9 ऑगस्ट रोजी दुपारी 12.30 वाजण्याच्या सुमारास तो निलंगा शहरातील लांबोटकर पेट्रोल पंपाजवळ आंब्याच्या झाडाखाली बसून फेसबुक लाईव्ह करत होता. फेसबुक लाईव्ह करत “मी आत्महत्या करत आहे” असे सांगत त्याने काही वेळानंतर छातीत सुरा खुपसला. नातेवाईकांनी फोन करून समजवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याने फोन बंद केला होता.
शोध घेतल्यानंतर तो पेट्रोल पंपाजवळ रक्ताच्या थारोळ्यात जखमी अवस्थेत सापडला. त्याला तात्काळ लातूरमधील सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आले, परंतु उपचार सुरू असतानाच काही वेळात त्याचा मृत्यू झाला. आत्महत्येची कारणे अद्याप अस्पष्ट आहेत.