Latur News – फी साठी पैसे दिले नाही म्हणून जन्मदात्याला संपवले, आरोपी मुलाला अटक

सामना ऑनलाईन
|

फी साठी पैसे दिले नाही म्हणून 24 वर्षाच्या तरुणाने लाकडाने मारहाण करत वडिलांची हत्या केल्याची घटना चाकूरमध्ये घडली. याप्रकरणी आईच्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी मुलाविरोधात गुन्हा दाखल करत त्याला अटक केली आहे. देविदास पांचाळ असे मयत वडिलांचे तर अजय पांचाळ असे हत्या करणाऱ्या आरोपीचे नाव आहे.

चाकूर तालुक्यातील हिंपळनेर येथील अजय पांचाळ हा तरुण स्पर्धा परीक्षेचा तयारी करत होता. परीक्षेची फी भरण्यासाठी तो वडिलांकडे पैसे मागत होता. मात्र वडिलांनी पैसे न दिल्याने त्याला राग अनावर झाला. रागाच्या भरात सोमवारी मध्यरात्री त्याने वडिलांना लाकडाने बेदम मारहाण केली. यात देवीदास पांचाळ गंभीर जखमी झाल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.

देवीदास यांची पत्नी शारदाबाई पांचाळ हिने पोलिसात दिलेल्या फिर्यादीवरून अजयविरोधात गुन्हा दाखल‌ केला. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. उपविभागीय पोलीस अधिकारी रविंद्र चौधरी, पोलीस निरीक्षक बालाजी भंडे यांनी घटनास्थळी भेट दिली. फॉरेन्सिक पथकानेही घटनास्थळी भेट देऊन‌ नमुने घेतले आहेत. पुढील तपास उपनिरीक्षक जी. एन. चामले हे करीत आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

निगरगट्ट सत्ताधार्‍यांना शेतकर्‍यांच्या अश्रूची किंमत नाही, जिल्हाप्रमुख उल्हास गिराम उदिग्न

शक्तीपीठ महामार्ग महाराष्ट्राला कर्जाच्या खाईत लोटणारा, कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल करणार – राजू शेट्टी

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ ट्रम्प यांची घेणार भेट, असीम मुनीरही असतील सोबत

ICC Women’s ODI Rankings – स्मृती मानधनाने सिंहासन काबीज केलं, महिला फलदाजांच्या क्रमवारीत पटकावला पहिला क्रमांक

Mumbai News – पश्चिम रेल्वेवर तांत्रिक बिघाड, लोकल सेवा कोलमडली; गाड्या 20 ते 25 मिनिटे उशीराने

मुंबईत बाइक टॅक्सी वाढवून भाजप सरकारचा ‘बेस्ट’ला संपवण्याचा प्रयत्न; आदित्य ठाकरे यांचा घणाघात

शिवसेनेचे मनपासमोर ‘बोंब मारो’ आंदोलन; भ्रष्ट कारभार, दिशाहीन नियोजनाबद्दल संताप

Ahilyanagar News – अजगर पाहताच शेतकऱ्याची भंबेरी उडाली, सर्पमित्रांनी मोठ्या शिताफीने पकडलं

मुंबईहून अमरावतीला गेलेलं विमान विमानतळावर न उतरताच माघारी परतलं, कारण काय?