संसदेत विरोधी पक्षाचे नेते बोलताना माईक केला बंद; I.N.D.I.A च्या नेत्यांचा आरोप, सभागृहातून केलं वॉकआउट

तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी मंगळवारी संसदेत विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांचा माईक बंद केल्याचा आरोप केला. I.N.D.I.A (इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुझिव्ह अलायन्स) आघाडीच्या सर्व सदस्यांनी या घटनेच्या निषेधार्थ संसदेतून वॉकआउट केल्याचंही ते म्हणाले.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी मणिपूरचा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रश्नोत्तराच्या तासाच्या सुरुवातीपासूनच सभागृहाची बैठक दुपारी झाली तेव्हा काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी ‘मणिपूर, मणिपूर’ अशा घोषणा दिण्यास सुरुवात करून मणिपूरवर पंतप्रधानांनी निवेदन द्यावं अशी मागणी लावून धरली.

काँग्रेसचे प्रभारी सरचिटणीस जयराम रमेश यांनीही आपली भूमिका मांडली. भाजप खासदारांनी खरगे यांना बोलण्यापासून रोखल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. ते पुढे म्हणाले की, ‘खुद्द सभागृह नेत्यासह इतरांच्या भाषणात वारंवार अडथळा आणला गेला आणि पहिले विधेयके मंजूर करण्याच्या आग्रहामुळे I.N.D.I.A आघाडीतील संबंधित सर्व खासदारांनी वॉकआउट केलं’.

VIDEO | “When LoP Mallikarjun Kharge was speaking, ruling BJP MPs started shouting. This shows that BJP wants to hide the atrocities in Manipur,” says AAP MP @raghav_chadha during a joint opposition press conference in Parliament premises. pic.twitter.com/BzBoRUJn7E

