केसगळतीवर कोणते घरगुती उपाय करावेत, जाणून घ्या

सामना ऑनलाईन
|

तुमचेही केस गळताहेत का, मग करा हे साधे सोपे घरगुती उपाय, महिला असो वा पुरुष प्रत्येकाला त्यांचे केस प्रिय असतात. केसगळतीमुळे अनेकदा आपल्या सौंदर्यात बाधा निर्माण होते. आपल्या घरातील अगदी सहज उपलब्ध असलेले केसांच्या त्वचेसाठी आवश्यक असणारे पदार्थही खूप महत्त्वाचे आहेत. साधे घरगुती उपाय आपण अमलात आणून केसांचे आरोग्य चांगले ठेऊ शकतो. केसांना सहज उपलब्ध असलेल्या वस्तूंपासून आपण  मास्क लावून केसगळती थांबवू शकतो. घरगुती उपाय केसांचे आरोग्य अबाधित ठेवण्यासाठी खूप उपयोगी पडतात.

आहारात बीट समाविष्ट करण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे, जाणून घ्या

ऑलिव्ह ऑईलमध्ये थोडेसे दही मिसळा आणि केसांच्या मूळाशी लावावे. केसांना चमक आणण्यासाठी ऑलिव्ह तेल सर्वोत्तम पर्याय  आहे.

केसांचा कोरडेपणा घालवण्यासाठी केळी आणि मध हे एक उत्तम कॅम्बिनेशन आहे. कोरड्या केसांसाठी केळी आणि मध एकत्र करून केसांना लावावे. हा केसांचा मास्क किमान 15 मिनिटे ठेवावा. केस मऊसुत होण्यास मदत होते.

किचनमधील भांड्यांना मांसांहारी पदार्थांचा वास येत असल्यास या टिप्स वापरा

केसांचा चिकटपणा आणि तेलकटपणा घालविण्यासाठी लिंबाचा रस केसांच्या मूळाशी लावावा.  हा रस लावल्यानंतर किमान 15 मिनिटे तसाच ठेवावा. त्यानंतर केस स्वच्छ धुवावे.

केसांच्या आरोग्यासाठी दही सुद्धा खूप फायदेशीर आहे. दह्यामध्ये केसांसाठी आवश्यक असणारी खनिजे असतात. तसेच केसांचा कोरडेपणाही दह्याच्या वापराने दूर होतो. अंघोळ करण्याआधी केसांना किमान 10 मिनिटे दही लावून ठेवावे.

टोमॅटोचा वापर करा आणि सुंदर दिसा, वाचा

केसगळती रोखण्यासाठी सर्वात उत्तम उपाय म्हणजे लिंबू. एक कप कोमट पाण्यात लिंबाचा रस मिसळा. आंघोळीच्या आधी हे लिंबाचे मिश्रण केसांमध्ये व्यवस्थित लावा. त्यानंतर केस  20 ते 25 मिनिटांनंतर थंड पाण्याने स्वच्छ धुवा.

अकाली केस पांढरे होणे ही समस्या अनेकांमध्ये दिसून येते. आवळ्याचा रस, लिंबाचा रस, नारळ तेल समप्रमाणात घ्यावे. या मिश्रणाने केसांच्या मूळाशी मालिश करावी. त्यामुळे अकाली केस पांढरे होण्यास प्रतिबंध लागतो.

रात्री उशीरा झोपण्याचे शरीरावर काय दुष्परिणाम होतात, जाणून घ्या

 

 

 

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पतीच्या मृत्यूचा शोक व्यक्त करण्यापेक्षा, प्रिया सचदेव मालमत्ता लपवण्यात व्यस्त, संजय कपूर यांच्या आईचा आरोप

मेनोपाॅज येण्याआधी स्त्रियांनी कोणती काळजी घ्यायला हवी, जाणून घ्या

हिवाळ्यामध्ये चेहऱ्याचे सौंदर्य वाढवण्यासाठी हा घरगुती उपाय आहे खूप महत्त्वाचा, वाचा

आहारात या गरम मसाल्याचा समावेश करणे वरदानापेक्षा कमी नाही, वाचा

माजी आमदार अमरसिंह पंडितांच्या स्वीय सहाय्यकावर हल्ला, भाजप कार्यकर्त्यावर आरोप

एलोन मस्कने महाविद्यालयीन तरुणांना दिलाय हा खास सल्ला, वाचा

मदतीच्या नावाखाली पाकिस्तानने श्रीलंकेच्या पूरग्रस्तांसाठी एक्सपायर सामान पाठवले, नेटकऱ्यांनी उडवली खिल्ली

काठी टेकत टेकत…व्हिलचेअर वरून आजी-आजोबांचे मतदान, तरूणांना लाजवणारा उत्साह 

समांथाच्या लग्नानंतर नागाने चैतन्यने पोस्ट केलेला फोटो झाला व्हायरल, वाचा नेमकं काय घडलं?