इस्त्रायलवर लेबनॉनचा क्षेपणास्त्र हल्ला, एका हिंदुस्थानीयाचा मृत्यू

हमाससोबत सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान लेबनॉनमधून इस्रायलवर केलेल्या रणगाडाविरोधी क्षेपणास्त्र हल्ल्यात एका हिंदुस्थानी नागरिकाचा मृत्यू झाला असून दोन हिंदुस्थानियांसह पाच जण जखमी झाले आहेत. इस्रायलच्या उत्तर सीमेजवळ हा हल्ला करण्यात आला.

मिळालेल्या वृत्तानुसार, हे तीन हिंदुस्थानी केरल येथील आहेत. हा क्षेपणास्त्र हल्ला सोमवारी सकाळी जवळपास 11 च्या सुमारास इस्त्रायलच्या गॅलील परिसरात झाला आहे. हे क्षेपणास्त्र एका शेतात जाऊन पडले. जिथे काम करणाऱ्या व्यक्ती प्रभावित झाल्या. या हल्ल्यात ठार झालेल्या हिंदुस्थानी नागरिकाचे नाव पॅटनिबिन मॅक्सवेल असे असून तो केरळमधील कोल्लम येथील रहिवासी आहे. बुश जोसेफ जॉर्ज आणि पॉल मेल्विन अशी जखमींची नावे आहेत. एका अधिकृत सूत्राने सांगितले की, क्षेपणास्त्र हल्ल्यात जळलेल्या जॉर्ज याला जवळच्या बेलिन्सन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्याचा चेहरा संपूर्ण जळाला आहे. त्याच्यावर शस्त्रक्रिया केली जात आहे. त्याला निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आले आहे. तो हिंदुस्थानातील त्याच्या कुटुंबाशी बोलू शकतो. दरम्यान, मेल्विनला किरकोळ दुखापत झाली असून त्याला उत्तर इस्रायलमधील झिव्ह रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. तो केरळमधील इडुक्की येथील रहिवासी आहे. हा हल्ला लेबनानच्या हिज्बुल्लाह यांनी केला आहे. ते 8 ऑक्टोबर नंतर इस्रायलवर सातत्याने रॉकेट, क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ला करत आहेत.

We are deeply shocked and saddened by the death of one Indian national and the injury of two others due to a cowardly terror attack launched by Shia Terror organization Hezbollah, on peaceful agriculture workers who were cultivating an orchard at the northern village of Margaliot…

