लीलावती हॉस्पिटलमध्ये अत्याधुनिक ‘मोड्युलर आणि हायब्रिड’ ऑपरेशन थिएटरचे उद्घाटन

वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रगत तंत्रज्ञान आणि रुग्णसेवेचा जागतिक दर्जा राखण्याच्या दिशेने लीलावती हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटरने (LHRC) एक मोठे पाऊल उचलले आहे. रुग्णालयामध्ये अत्याधुनिक ‘मोड्युलर आणि हायब्रिड ऑपरेशन थिएटर’ (OT) संकुलाचे थाटात उद्घाटन करण्यात आले. या नवीन सुविधेमुळे शस्त्रक्रियेतील अचूकता, सुरक्षितता आणि संसर्ग नियंत्रण प्रणालीमध्ये क्रांती घडून येणार आहे.
शस्त्रक्रियेसाठी जागतिक दर्जाची मानके
नव्याने विकसित करण्यात आलेले हे ऑपरेशन थिएटर्स केवळ प्रगत तंत्रज्ञानाने सज्ज नाहीत, तर ते जागतिक मानकांनुसार डिझाइन केलेले आहेत. यामध्ये सर्जन्सना अधिक सक्षम बनवण्यासाठी आणि रुग्णांच्या जीविताला सर्वोच्च सुरक्षा देण्यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे.
नवीन ओटीची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
प्रगत संसर्ग नियंत्रण: येथे ‘अँटीमायक्रोबियल वॉल’ प्रणाली वापरण्यात आली आहे. यामुळे शस्त्रक्रियेनंतर होणाऱ्या ‘सर्जिकल साइट इन्फेक्शन्स’चा (SSI) धोका लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
लॅमिनार एअर फ्लो आणि हेपा फिल्ट्रेशन: हवेद्वारे होणारा संसर्ग रोखण्यासाठी उच्च क्षमतेची फिल्टर यंत्रणा बसवण्यात आली आहे.
हायब्रिड क्षमता: एकाच ठिकाणी निदानात्मक (Diagnostic) आणि उपचारात्मक (Therapeutic) प्रक्रिया करणे शक्य होणार आहे, ज्यामुळे गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया अधिक सुलभ होतील.
डिजिटल एकत्रीकरण: प्रगत सर्जिकल कंट्रोल पॅनल्स, डिजिटल व्ह्यूइंग बॉक्सेस आणि इनबिल्ट कॅमेरा असलेले सर्जिकल लाइट्स यामुळे प्रत्येक शस्त्रक्रियेचे उच्च गुणवत्तेचे रेकॉर्डिंग आणि दस्तावेजीकरण शक्य होईल.