स्टार खेळाडू मेस्सी बार्सिलोना क्लबला करणार रामराम, KKR ने दिली खास ऑफर

बार्सिलोना फुटबॉल क्लब आणि स्टार खेळाडू लिऑनल मेस्सी यांचे खास नाते आहे. गेल्या 2 दशकांपासून तो बार्सिलोना क्लबचा सदस्य आहे. मात्र येत्या काळात मेस्सी बार्सिलोनाला रामराम करण्याची शक्यता आहे. याबाबत त्याने संघाला पत्र पाठवले असून क्लब सोडण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

‘द गार्जियन’ने आपल्या अधिकृत ट्विट हँडलवर याबाबत माहिती दिली आहे. यासोबत त्यांनी बार्सिलोना सोडल्यावर मेस्सी कुठे जाईल असेही म्हटले आहे. याला इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) ची फ्रेंचाईजी कोलकाता नाईट रायडर्सने (केकेआर) भन्नाट रिप्लाय दिला आहे. केकेआरने मेस्सीचा फोटो शेअर केला आहे, मात्र या फोटोत मेस्सी केलेआरच्या जर्सीत दिसत आहे. ‘महाशय मेस्सी, तुम्हाला स्वतःला जांभळ्या-सोनेरी रंगांच्या जर्सीत पाहायला आवडेल का?’, असा सवालही केला आहे.

Mr. #Messi, How about donning the Purple and Gold? 🤔😂 https://t.co/oplGLuxpFC pic.twitter.com/QSoJpsRsWi

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) August 26, 2020