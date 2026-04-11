अमेरिका आणि इराणकडून शांतता चर्चेमध्ये सहभागी होणाऱ्या नेत्यांची यादी आली समोर

मध्यपूर्वेतील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, आज संपूर्ण जगाचे लक्ष पाकिस्तानवर केंद्रित झाले आहे. पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये आज अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता चर्चा सुरू होत आहे. या चर्चेत इराणचे सहा, अमेरिकेचे चार आणि पाकिस्तानचे चार प्रतिनिधी सहभागी होतील. इराण आणि अमेरिकेने बुधवारी दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामाची घोषणा केली. या युद्धविरामात पाकिस्तानने महत्त्वाची भूमिका बजावली, ज्याचा उल्लेख स्वतः अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला. आता, इराण आणि अमेरिका यांच्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पाकिस्तान मध्यस्थीची भूमिकाही बजावत आहे.
इस्लामाबादमध्ये अमेरिका आणि इराण यांच्यात होणाऱ्या चर्चेत दोन्ही देशांतील अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ती सहभागी होणार आहेत. इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांपासून ते अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या जवळच्या व्यक्तींपर्यंत, तेही या चर्चेचा भाग असणार आहेत. इराणच्या बाजूने शांतता चर्चेत सहा इराणी दिग्गज सहभागी होणार आहेत. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची या चर्चेचे नेतृत्व करतील. इराणचे संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ हे देखील या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाने सोशल मीडियावर जाहीर केल्यानुसार, हे दोन्ही दिग्गज चर्चेसाठी इस्लामाबादमध्ये दाखल झाले आहेत.
आज तक ने दिलेल्या वृत्तानुसार, इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय संरक्षण परिषदेचे सचिव अली अकबर अहमदीन आणि सेंट्रल बँकेचे गव्हर्नर अब्दोलनासेर हेमती हे देखील या चर्चेत सहभागी होणार आहेत. याशिवाय, ज्येष्ठ मुत्सद्दी माजिद तख्त रावांची आणि सुरक्षा तज्ञ मोहम्मद बागेर झोलघद्र हे देखील चर्चेत सहभागी होण्याची शक्यता आहे. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, गालिबाफ आणि अराघची यांच्या नेतृत्वाखालील इराणी शिष्टमंडळ इस्लामाबादमध्ये दाखल झाले आहे. या शिष्टमंडळात अंदाजे ७० सदस्य आहेत, ज्यात आर्थिक, सुरक्षा आणि राजकीय क्षेत्रातील तांत्रिक तज्ञ, तसेच माध्यम प्रतिनिधी आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.