Live – राम मंदिर भूमिपूजन सोहळ्याचे सर्व अपडेट

हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी बघितलेले राममंदिर निर्मितीचे स्वप्न साकार होत आहे

नागपूर येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यालय परिसरात रांगोळ्यांची सजावट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिल्ली येथून अयोध्येला रवाना

अयोध्या येथे भूमिपूजन सोहळ्याआधी सर्व परिसराचे निर्जंतुकीकरण करण्यात येत आहे,कोविड19 चे सर्व नियम पालन करण्यात येत आहे.

. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज अयोध्येत राम मंदिराचे भूमिपूजन

Ayodhya: Prime Minister Narendra Modi will offer prayers to 'Ram Lalla' at Ram Janmabhoomi, today. It will be followed by the ground-breaking ceremony. #RamTemple pic.twitter.com/qcC15z6wNb

. हनुमान गढी येथे पंतप्रधान मोदी यांचा विशेष सन्मान करण्यात येणार

PM's visit to Ayodhya is a proud moment. We'll honour him with a headgear, a silver crown & a stole with name of Lord Ram printed. We also hope that he rings the 3.5 quintal bell and proceed towards Ram Janmabhoomi: Sri Gaddinsheen Premdas ji Maharaj, head priest of Hanuman Garhi pic.twitter.com/JG1TxsoFlg

— ANI (@ANI) August 5, 2020