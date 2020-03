Live – राज्यातील पहिले 2 कोरोनाग्रस्त बरे झाले, रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 21 दिवसांसाठी देशभरात लॉक डाऊनची घोषणा केली आहे. मंगळवारी मध्यरात्रीपासून या लॉकडाऊनची अंमलबजावणी सुरू झाली. देशभरात कोरोना रुग्णांची संख्या 500 च्यावर गेली असून आतापर्यंत 11 जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे आता कोरोनाविरोधात आगामी 21 दिवस महत्तवाचे आहेत.

The Government of Maharashtra has set up a dedicated WhatsApp helpline “COVID Helpline Maharashtra” that people can message on and stay updated about COVID-19 facts and latest guidance.

Please send “Hi” to +91-2026127394 to initiate your query on the helpline.

