Live – महाराष्ट्रातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 122, मुंबईत आढळले 5 रुग्ण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 21 दिवसांसाठी देशभरात लॉक डाऊनची घोषणा केली आहे. मंगळवारी मध्यरात्रीपासून या लॉकडाऊनची अंमलबजावणी सुरू झाली. देशभरात कोरोना रुग्णांची संख्या 500 च्यावर गेली असून आतापर्यंत 11 जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे आता कोरोनाविरोधात आगामी 21 दिवस महत्तवाचे आहेत.

#UPDATE 6 new #Coronavirus positive cases have been reported in the state today – 5 in Mumbai and 1 in Thane. Total number of positive cases in the state rise to 122: Maharashtra Health Department https://t.co/LdSw84d85S

Next in line to the throne, Prince Charles has tested positive for #COVID19 : UK media (file pic) pic.twitter.com/QXlEcfNxpO

In view of #COVID19 outbreak, the first phase of Census 2021 and the updation of National Population Register (NPR) postponed until further orders: Ministry of Home Affairs pic.twitter.com/Gv9ZZhf1KR

Five news cases of #COVID19 positive in Tamil Nadu. Four Indonesian nationals & their travel guide from Chennai tested positive at Salem Medical College. They are quarantined since March 22: Dr C Vijayabaskar, Tamil Nadu Health Minister (File pic) pic.twitter.com/fFd06PbL3m

Maharashtra: Mumbai Police seized 4 lakh face masks worth around Rs 1 crore from a godown near Mumbai Airport Cargo Terminal, today. Case registered. More details awaited. pic.twitter.com/iL5TRO6n8u

Social distancing is need of the hour. We are ensuring it… Are you?

The Government of Maharashtra has set up a dedicated WhatsApp helpline “COVID Helpline Maharashtra” that people can message on and stay updated about COVID-19 facts and latest guidance.

Please send “Hi” to +91-2026127394 to initiate your query on the helpline.

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) March 25, 2020