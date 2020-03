Live – पुण्यातील नायडू रुग्णालयामधील तीन रुग्णांचा रिपोर्ट निगेटिव्ह

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 21 दिवसांसाठी देशभरात लॉक डाऊनची घोषणा केली आहे. मंगळवारी मध्यरात्रीपासून या लॉकडाऊनची अंमलबजावणी सुरू झाली. देशभरात कोरोना रुग्णांची संख्या 500 च्यावर गेली असून आतापर्यंत 11 जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे आता कोरोनाविरोधात आगामी 21 दिवस महत्तवाचे आहेत.

पुण्यातील नायडू रुग्णालयामध्ये दाखल झालेल्या तीन रुग्णांची तपासणी पुन्हा करण्यात आली आहे. या रुग्णाची पुन्हा चाचणी केली असता या तिघांचाही रिपोर्ट निगेटिव्ह आला आहे.

Maharashtra: Repeat samples of three people, admitted at Pune’s Naidu Hospital, have tested negative for #COVID19. They will be discharged from the hospital following due process. — ANI (@ANI) March 25, 2020

जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने सांगितले की जे परदेशातून प्रवास करून आले आहेत अशा सुमारे 1750 लोकांना आयसोलेशनमध्ये ठेवण्यात आले आहे.

It should be noted that a total of around 1750 persons with recent travel histories to outside countries have been put under quarantine in 40 out of 90 facilities set up so far in Srinagar: Jammu & Kashmir Govt — ANI (@ANI) March 25, 2020

देशातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 606 वर, मृतांचा आकडा 10

Number of COVID-19 cases soars to 606; death toll rises to 10: Health Ministry — Press Trust of India (@PTI_News) March 25, 2020

जगप्रसिद्ध हिंदुस्थानी वंशाचे शेफ फ्लोयड कार्डोज यांचा कोरोनामुळे मृत्यू

Noted chef Floyd Cardoz dies after testing positive for COVID-19: Family sources — Press Trust of India (@PTI_News) March 25, 2020

स्पेनमध्ये गेल्या 24 तासात 724 कोरोनाग्रस्तांचा मृत्यू

महाराष्ट्रातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 122, मुंबईत आढळले 5 रुग्ण

#UPDATE 6 new #Coronavirus positive cases have been reported in the state today – 5 in Mumbai and 1 in Thane. Total number of positive cases in the state rise to 122: Maharashtra Health Department https://t.co/LdSw84d85S — ANI (@ANI) March 25, 2020

इंग्लंडचे प्रिन्स चार्ल्स यांनाही कोरोना व्हायरसची लागण

Next in line to the throne, Prince Charles has tested positive for #COVID19: UK media (file pic) pic.twitter.com/QXlEcfNxpO — ANI (@ANI) March 25, 2020

आज तपासणी झालेल्या 103 संशयितांपैकी चार जण कोरोना पॉझिटिव्ह आहेत. हे सर्व परदेशात प्रवास करून आल्याचे पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात आले. चार कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये दोन जण मुंबईचे तर दोन जण मुंबई बाहेरील आहेत

कोरोना व्हायरसमुळे पहिल्या टप्प्यातील जनगणना पुढे ढकलली

In view of #COVID19 outbreak, the first phase of Census 2021 and the updation of National Population Register (NPR) postponed until further orders: Ministry of Home Affairs pic.twitter.com/Gv9ZZhf1KR — ANI (@ANI) March 25, 2020

चेन्नईत पाच जणांना कोरोनाची लागण, चार इंडोनेशियन पर्यटक व त्यांच्या गाईडचे रिपोर्ट्स पॉझिटिव्ह

Five news cases of #COVID19 positive in Tamil Nadu. Four Indonesian nationals & their travel guide from Chennai tested positive at Salem Medical College. They are quarantined since March 22: Dr C Vijayabaskar, Tamil Nadu Health Minister (File pic) pic.twitter.com/fFd06PbL3m — ANI (@ANI) March 25, 2020

वसईत लाॅकडाऊन दरम्यान टवाळखोर तरूणांनी भरधाव दुचाकीने पोलिस उपनिरीक्षकाला उडविले

मुंबईच्या विमानतळाच्या कार्गो टर्मिनल जवळील एका गोदामातून पोलिसांनी एक कोटी रुपये किमतीचा मास्कचा साठा जप्त केला

Maharashtra: Mumbai Police seized 4 lakh face masks worth around Rs 1 crore from a godown near Mumbai Airport Cargo Terminal, today. Case registered. More details awaited. pic.twitter.com/iL5TRO6n8u — ANI (@ANI) March 25, 2020

संकटावर मात करून विजयाची गुढी उभारून आपल्याला गुढी पाडवा साजरा करायचाय

भाजीपाल्याचीही दुकाने बंद होणार नाही, झुंबड करू नका

जीवनावश्यक वस्तू आणायच्या असतील तर एकट्या-दुकट्याने जा

माणुसकीच्या धर्माने कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन थांबवू नका

जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने उघडी राहणार-मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

काही जण असे आहेत ज्यांना घर नाही, त्यांची सरकार पूर्ण खबरदारी घेत आहे

मी मिसेस मुख्यमंत्र्यांचे ऐकतो आहे, तुम्ही तुमच्या घरातील गृहमंत्र्यांचे ऐका

केंद्राकडून एक सूचना आली आहे की शक्यतो एसी बंद करा-मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

बऱ्याच वर्षांनी कुटुंब एकत्र आली आहेत- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

घराबाहेर पाऊल टाकलं तर कोरोना तुमच्या घरात पाऊल टाकेल- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

देशातील पहिले दोन रुग्ण ‘कोरोना’मुक्त झाल्याबद्दल आनंद- अजित पवार

एकमेकांपासून अंतर राखत केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली, अमित शहांनी शेअर केला फोटो

Social distancing is need of the hour. We are ensuring it… Are you? Picture from today’s cabinet meeting chaired by Hon’ble PM @narendramodi ji.#IndiaFightsCorona pic.twitter.com/Lr76lBgQoa — Amit Shah (@AmitShah) March 25, 2020

सांगली जिल्ह्यातील यापूर्वीचे सापडलेले कोरोनाचे रुग्ण आणि आजचे 5 रुग्ण हे एकाच कुटुंबातील आहेत

सांगली जिल्ह्यातील आणखी 5 जणांना कोरोनाची लागण

गुरुवारी दुसरा चाचणी अहवाल निगेटीव्ह आला तर हे तिघे देखील दोन दिवसांत घरी परतू शकतात

पहिल्या चाचणीचा अहवाल निगेटीव्ह आला आहे

तिघांची पहिली चाचणी झाली, उद्या दुसरी चाचणी

या दांपत्याच्या संपर्कात 3 जण आले होते

नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला मिळालेली ही आनंदाची बातमी आहे- मुरलीधर मोहोळ, महापौर, पुणे

हे दांपत्य दुबईवरून परतले होते

राज्यातील पहिले 2 कोरोनाग्रस्त बरे झाले, रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाला

कोरोनामुळे देशभरात 9 जणांचा मृत्यू

The Government of Maharashtra has set up a dedicated WhatsApp helpline “COVID Helpline Maharashtra” that people can message on and stay updated about COVID-19 facts and latest guidance. Please send “Hi” to +91-2026127394 to initiate your query on the helpline. — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) March 25, 2020

देशभरात कोरोनाची लागण झालेल्या मात्र आता ठणठणीत बऱ्या झालेल्यांची संख्या 41 झाली आहे

देशातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 562 पर्यंच पोहोचला

संपूर्ण देशात लॉकडाऊन केल्यानंतर अनेक ठिकाणी नागरिकांनी अंतर राखत जीवनावश्यक गोष्टींची खरेदी केली

277 नागरीक बुधवारी पहाटे जोधपूरला पोहोचले

277 Indians evacuated from Iran reached Jodhpur today morning#IndiaFightsCorona #COVID19 pic.twitter.com/NXlcuN5Bp7 — DD News (@DDNewslive) March 25, 2020

इराणमध्ये अडकलेल्या 277 हिंदुस्थानी नागरिकांना सुखरूप मायदेशी आणले

इंदूरमध्ये 5 जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचे निदान करण्यात आले आहे