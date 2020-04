Live corona update – मुंबईत गेल्या 24 तासात आढळले 189 रुग्ण, 11 जणांचा मृत्यू

तामिळनाडूतील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 967 वर

पुण्यात तीन कोरोनाग्रस्तांचा मृत्यू, शहरातील मृतांचा आकडा 29

#Maharashtra: Three more COVID19 patients in Pune passed away today, taking the death toll to 29: Health officials, Pune — ANI (@ANI) April 11, 2020

मुंबईतील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 1182 वर

मुंबईतील मृतांचा आकडा 75वर

मुंबईत गेल्या 24 तासात आढळले 189 रुग्ण, 11 जणांचा मृत्यू

189 more #COVID19 cases & 11 deaths related to the virus reported in Mumbai today, taking the total number of coronavirus cases in the city to 1,182 & deaths at 75. Of the 11 deaths reported today, 10 had comorbidities & age-related factors: Brihanmumbai Municipal Corporation pic.twitter.com/MZb3iITEO7 — ANI (@ANI) April 11, 2020

आरोग्य सेतू अॅप सर्वांनी डाऊनलोड करा – आरोग्य मंत्री

शहरी भागात अधिक रुग्ण आहेत.

या तीन प्रकारची रुग्णालये राज्यात असणार आहेत.

कोव्हिड केअर सेंटर – सौम्य लक्षणाच्या रुग्णांसाठीकोव्हिड हेल्थ सेंटर – मध्यम लक्षण असलेल्या रुग्णांसाठीकोव्हिड हॉस्पिटल – गंभीर रुग्णांसाठी

70 टक्के रुग्णांमध्ये सौम्य लक्षण आहेत. 5 टक्के रुग्ण अतिदक्षता विभागात आहेत

100 टक्के प्रोटोकॉल फॉलो होत आहे.

महाराष्ट्रात कोरोनाच्या आतापर्यंत 19 हजार टेस्ट केल्या आहेत.

महाराष्ट्रातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या 1652 वर

आरोग्य मंत्री राजेश टोपे LIVE

उत्तराखंडात गेल्या तीन दिवसात एकही कोरोनाचा रुग्ण आढळला नाही

No new positive case in the state for the third day in a row. Total number of cases in the state remains at 35: Uttarakhand Health Department. #Coronavirus — ANI (@ANI) April 11, 2020

काही ठिकाणी लॉकडाऊनचे नियम कडक होतील.

महाराष्ट्रातील लॉकडाऊन किमान 30 एप्रिलपर्यंत राहिल.

ही जी एकजूट मी पाहतोय ती कायम राहिली तर लवकरच आपण या संकटावर मात करू

राजकारण पाचवीला पुजलेय पण आता यात मला राजकारण नकोय. पक्षीय राजकारण थांबली पाहिजे.

सगळी राज्य सरकार केंद्र सरकार सोबत आहोत

लॉकडाऊन किती वेळ चालणार हे आपल्या हातात आहे. आपण नियम पाळले व ही साखळी तोडली तर हा लॉकडाऊन लवकर संपेल

माझ्या महाराष्ट्रात लॉकडाऊन कायम ठेवणार असं मी पंतप्रधानांना सांगितलं आहे. – मुख्यमंत्री

ही साखळी आपण तोडतो आहोत पण तोडायला वेळ लागेल

गुणाकाराचा वेग मंदावण्यात यश आलंय पण तो थांबविण्यात मला रस आहे

परिस्थिती नियंत्रणात असले तरी गाफिल राहता कामा नये

घराबाहेर पडू नका, अगदी गरज असेल तरच घराबाहेर पडा

हायरिस्क ग्रुपला जास्त धोका आहे

मुंबईत १९ हजार चाचण्या झाल्या. त्यांच्यात १ हजार पॉझिटिव्ह असले तरी त्यातील 65 टक्के रुग्णात सौम्य लक्षण आहेत

आता आपण रुग्ण यायची वाट पाहत नाही, घरी जाऊन रुग्ण शोधतोय

मुंबईत जिथे जिथे रुग्ण आढळले तो परिसर सिल केला आहे. सुरुवातीला लोकांना त्रास झाला

सुरुवात केली ती संचारबंदी पासून आता लॉकडाऊनपर्यंत आलोय

मुंबई विमानतळावर लाखो प्रवासी येतात. हे जगाचं द्वार आहे

पंतप्रधानांनीही तोंडावर मास्क लावला होता.

एका विषाणूने आमच्या सर्वांच्या तोंडावर पट्ट्या बांधल्या. एवढी हिंमत कुणातच नव्हती

CM Uddhav Balasaheb Thackeray addressing the State https://t.co/vkTgkJqohP

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) April 11, 2020

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे जनतेला निवेदन

वैद्यकीय कर्मचारी, पोलीस, इशान्येकडील विद्यार्थ्यांवरील हल्ल्याचा पंतप्रधानांनी निषेध केला

PM condemns attacks on health professionals and incidents of misbehaviour with students from North-East and Kashmir — Press Trust of India (@PTI_News) April 11, 2020

पुढचे तीन ते चार आठवडे फार कठिण काळ आहे – पंतप्रधान

Next 3-4 weeks critical to determine impact of steps taken till now to curb spread of the virus: PM tells chief ministers on COVID-19 fight — Press Trust of India (@PTI_News) April 11, 2020

गेल्या 24 तासात 1035 रुग्ण वाढले, आतापर्यंतची सर्वात मोठी वाढ

आरोग्य मंत्रालयाची पत्रकार परिषद

WATCH: Union Health Ministry briefs media on COVID19 situation in the country (April 11, 2020) https://t.co/n6SnzZEWhC

— ANI (@ANI) April 11, 2020

बहुतांश मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांकडे लॉकडाऊन वाढविण्याची मागणी केली

Most states requested PM Modi to extend the lockdown for two more weeks. The Central Government is considering this request: Govt of India Sources pic.twitter.com/Jgw3liloS6 — ANI (@ANI) April 11, 2020

राजस्थानातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 678 वर

धारावीतील झोपडपट्टीतील स्क्रिनिंगला सुरुवात, 150 डॉक्टरांची टीम कार्यरत

Mumbai: Screening of Dharavi residents has begun from today. A team of 150 doctors, from Maharashtra Medical Association, is helping Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) workers in the process. #Coronavirus pic.twitter.com/9OFwQBAL7y — ANI (@ANI) April 11, 2020

धारावीतील एका वृद्धाचा कोरोनामुळे मृत्यू

Death toll due to #COVID19 in Dharavi rises to 4 after an 80-year-old man died at Kasturba Hospital: Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) #Mumbai pic.twitter.com/5dN6OAhpQN — ANI (@ANI) April 11, 2020

गुजरातमधील कोरोनाग्रस्तांचा आकड 432 वर

संचार बंदीचे उल्लंघन तोडणाऱ्या 183 वाहनावर पूर्णा पोलिसांची कारवाई

कर्नाटकातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 214 वर

#COVID19 cases rise to 214 in Karnataka, with seven more people testing positive between 5 PM yesterday & 12 PM today. Out of the total cases, six people have died while 37 others were cured/discharged: State Health Department — ANI (@ANI) April 11, 2020

Maharashtra: A BJP Corporator of Panvel Municipal Corporation, Ajay Bahira was arrested and later released on bail on charges of violating the lockdown & celebrating his birthday with his friends. He was booked along with 11 others by Navi Mumbai Police. pic.twitter.com/1v4J67y07a — ANI (@ANI) April 11, 2020

जालना जिल्ह्यात ‘सारी’ या कोरोना सारखीच लक्षने असलेल्या आजाराने पाय रोवने सुरु केले आहे. सारीचे तीन रुग्ण जिल्हा रुग्णालयात दाखल

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविद केजरीवाल व पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी लॉकडाऊन 30 एप्रिलपर्यंत वाढविण्याचा सल्ला दिला

Delhi CM Arvind Kejriwal, in the video-conferencing of PM Modi with the Chief Ministers, suggested to PM that the lockdown should be extended till April 30 all over India. #Coronavirus (file pic) pic.twitter.com/cF4hCzhIDV — ANI (@ANI) April 11, 2020

हरयाणातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 163 वर

महाराष्ट्रातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 1666 वर, गेल्या काही तासात वाढले 92 रुग्ण

92 more #COVID19 positive cases reported in Maharashtra today, taking the total number of positive coronavirus cases in the state to 1,666: Maharashtra Health Department pic.twitter.com/LJMrIxjw1F — ANI (@ANI) April 11, 2020

माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या आईने पंतप्रधान सहाय्यता निधीला 1 लाख रुपयांची मदत दिली

बैठकीमध्ये लॉकडाऊनचा कालावधी वाढवण्याबाबतही चर्चा होण्याची शक्यता

सोबत गृहमंत्री अनिल देशमुख, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे उपस्थित