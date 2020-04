Live Corona Update- देशात 24 तासात कोरोनाचे 704 रुग्ण, 28 जणांचा मृत्यू

देशात गेल्या 24 तासात कोरोनाचे 704 रुग्ण आढळले आहेत. तसेच देशातील एकूण रुग्णांची संख्या 4 हजार 281 वर पोहोचली आहे, तर 28 जणांचा मृत्यू झाला आहे. कोरोनामुळे आतापर्यंत 111 जणांचा मृत्यू झाला आहे अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे.

India records 704 positive cases of COVID-19 in past 24 hrs Read @ANI Story | https://t.co/MdSUfTRn0s pic.twitter.com/cM4hioahqO — ANI Digital (@ani_digital) April 6, 2020

नालासोपार्‍यात 38 वर्षीय गरोदर महिलेचा मृत्यू झाला आहे. सदर महिलेला कोरोनाची लागण झाल्यानंतर नायर इस्पितळात दाखल करण्यात आले होते. आज या महिलेचा मृत्यू झाला आहे अशी माहिती वसई विरार महानगरपालिकेने दिली आहे.

A 38-year-old pregnant woman from Nalasopara who tested positive for #COVID19, passed away today at Nair House: Vasai-Virar City Municipal Corporation, Maharashtra — ANI (@ANI) April 6, 2020

सध्या राज्यात शासकीय आरोग्य यंत्रणेकडे 35 हजार पीपीई कीटस्, तीन लाखाच्या आसपास एन 95मास्क, 20 लाख ट्रीपल लेअर मास्क, 1300 व्हेंटिलेटर्स उपलब्ध- आरोग्यमंत्री

कोरोनाच्या प्रतिबंधासाठी राज्यामध्ये पुरेशा प्रमाणात साधनसामग्री उपलब्ध. मात्र, आपत्कालीन स्थिती ओढवल्यास खबरदारीचा उपाय म्हणून केंद्र शासनाकडे सव्वा तीन लाख पीपीई कीटस्, नऊ लाख एन 95 मास्क आणि 99 लाख ट्रिपल लेअर मास्कची मागणी- आरोग्यमंत्री

तेलंगणातील लॉकडाऊन 3 जूनपर्यंतचा वाढविण्याचा अद्याप निर्णय नाही – मुख्यमंत्री के चंद्रशेखऱ राव यांनी केले स्पष्ट

तेलंगणातील लॉकडाऊन 3 जूनपर्यंत वाढवले, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखऱ राव यांची घोषणा

Telangana Chief Minister K Chandrasekhar Rao has announced that the #CoronavirusLockdown shall continue in the state after April 14 till June 3. pic.twitter.com/e0zwmp3Ety — ANI (@ANI) April 6, 2020

महाराष्ट्रातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 868 वर

With 120 fresh cases, Maharashtra’s COVID-19 tally jumps to 868: Official — Press Trust of India (@PTI_News) April 6, 2020

15 तारखेनंतर लॉकडाऊन हे 100 टक्के शिथिल होईल, असे कोणी डोक्यात ठेऊ नये. अनेक देशांचे केस स्टडीज करून लॉकडाऊन कसे शिथिल करता येईल यावर अभ्यास सुरू आहे. केंद्र शासन याबाबत आपल्याला वेळोवेळी मार्गदर्शन करत आहे- आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

महाराष्ट्रातील कोरोनाग्रस्तांचा मृत्युचा आकडा दुपट्टीने वाढलाय – आरोग्यमंत्री

महाराष्ट्र सरकारने राज्यामध्ये एकूण 4653 मदत केंद्रे स्थापन केली आहेत. यामध्ये 4,54,142 स्थलांतरित मजूर आणि कामगारांना राहण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे तसेच 5,53,025 मजूर आणि बेघर लोकांना जेवण पुरवण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रात कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांचा आकडा 45 वर – आरोग्यमंत्री

देशभरातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 4281, मृतांचा आकडा 111 वर

COVID-19 death toll rises to 111; number of cases stands at 4,281: Health ministry — Press Trust of India (@PTI_News) April 6, 2020

आंध्र प्रदेशमध्ये कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 303 वर

दिल्लीत कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 523 वर, त्यातील 330 हे तबलिकी जमातमधील

श्री राम जन्मभूमी तिर्थक्षेत्र ट्रस्टकडून पंतप्रधान सहाय्यता निधाला 25 लाखांचा निधी

दिवे लावण्या ऐवजी बंदुकीतून गोळीबार करणाऱ्या भाजपच्या कार्यकर्तीविरोधात गुन्हा दाखल, पक्षाातून केले निलंबीत

देशभरात कोरोनाने आतापर्यंत 109 जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यातील 7 टक्के लोकं हे चाळीशीच्या खालचे होते. तर 63 टक्के नागरिक हे साठी ओलांडलेले आहेत

पाच लाख टेस्टिंग किटची ऑर्डर देण्यात आली असून 8 एप्रिलपर्यत 2.5 लाख किट डिलिव्हर होणार – आरोग्य मंत्रालय

गुजरातमध्ये 14 महिन्याच्या बाळाला कोरोनाची लागण

14-month-old boy, whose parents are casual labourers with no recent travel history, tests positive for #coronavirus in Gujarat’s Jamnagar district. #Covid_19 — Press Trust of India (@PTI_News) April 6, 2020

प्रकाश जावडेकर यांची माहिती

खासदारांना देण्यात येणारा खासदार निधी देखील कमी होणार,

माजी खासदारांच्या पेन्शमध्येही 30 टक्के कपात होणार

The President, Vice President, Governors of States have voluntarily decided to take a pay cut as a social responsibility. The money will go to Consolidated Fund of India: Union Minister Prakash Javadekar https://t.co/ExTFqVJTMa pic.twitter.com/xubj3ObqAn — ANI (@ANI) April 6, 2020

राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल व सर्व खासदारांच्या पगारात वर्षभरासाठी 30% कपात