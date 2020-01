Live- INDvsAUS फिंच-वॉर्नरचे अर्धशतक, ऑस्ट्रेलियाच्या बिनबाद 100 धावा

टीम इंडिया आणि ऑस्ट्रेलिया संघातील तीन एक दिवसीय सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना मुंबईतील वानखेडे मैदानावर सुरू आहे.

LIVE UPDATE –

What a first 10 overs for Australia! #INDvAUS pic.twitter.com/yTLY9biC6X

टीम इंडियाने प्रथम फलंदाजी करताना सर्व बाद 255 धावा करत ऑस्ट्रेलियासमोर 256 धावांचे आव्हान ठेवले आहे. शिखर धवन (74) आणि लोकेश राहुल (47) या दोघांव्यतिरिक्त इतर फलंदाज मोठी खेळी करण्यास अपयशी ठरला. पंतने 28 आणि जाडेजाने 25 धावांचे योगदान दिले. ऑस्ट्रेलियाकडून स्ट्रार्कने सर्वाधिक 3 बळी घेतले. पॅट कमिन्स आणि रिचर्डसनने प्रत्येकी 2, तर झंपा आणि अॅगरने प्रत्येकी 1 बळी घेतला.

Innings Break!

After being put to bat first, #TeamIndia are all out for 255 in 49.1 overs.

Will it be enough on this Wankhede wicket? #INDvAUS pic.twitter.com/Wg9SZfDaXN

— BCCI (@BCCI) January 14, 2020