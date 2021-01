LIVE – शेतकरी आंदोलन चिघळले, आंदोलकांची लाल किल्ल्यावर धडक; प्रजासत्ताकदिनी अभुतपूर्व गोंधळ

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तिन्ही कृषी कायद्याच्या विरोधात गेल्या दोन महिन्यांपासून आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आज दिल्लीत ट्रॅक्टर रॅली काढली. परंतु हे आंदोलन चिघळले असून आंदोलक आणि पोलीस आमनेसामने आले आहेत.

लाईव्ह अपडेट –

कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती पाहता दिल्ली-एनसीआरच्या काही भागात इंटरनेट सेवा ठप्प करण्यात आली आहे.

Internet services snapped in some parts of Delhi-NCR in view of the prevailing law and order situation. pic.twitter.com/5rcHwb27qY — ANI (@ANI) January 26, 2021

आम्ही आंदोलकांना सकाळपासून आखून दिलेल्या रस्त्याने रॅली काढण्याचे आवाहन करत आहोत, मात्र त्यांच्यातील काहींनी पोलीस बॅरिकेट्स तोडत पोलिसांवर हल्ला केला. आम्ही शेतकरी संघटनांना शांततेसाठी आवाहन करत आहोत – शालिनी सिंग, पोलीस अधिकारी

Since morning we had been appealing to farmers to go by pre-approved route but some of them broke police barricades, attacked police personnel. Appeal to farmer unions to help maintain peace. This isn’t a peaceful protest on Republic Day: Shalini Singh, Jt CP, in Nangloi, Delhi pic.twitter.com/zVIw2CaQGB — ANI (@ANI) January 26, 2021

दिल्लीतील गोंधळ पाहता दिल्ली मेट्रो ग्रे लाईनवरील सर्व स्थानकांमध्ये डीएमआरसीने प्रवेशबंदी लागू केली

आंदोलकांवर पोलिसांचा लाठीचार्ज

#WATCH: Security personnel resort to lathicharge to push back the protesting farmers, in Nangloi area of Delhi. Tear gas shells also used.#FarmLaws pic.twitter.com/3gNjRvMq61 — ANI (@ANI) January 26, 2021

आंदोलक लाल किल्ल्यामध्ये घुसले, लाल किल्ल्यावर फडकवला झेंडा

Delhi: One of the protestors puts flags atop a dome at Red Fort pic.twitter.com/brGXnpkFiP — ANI (@ANI) January 26, 2021

आंदोलनामध्ये राजकीय कार्यकर्ते घुसले असून ते धुडगूस घालत आहेत – राकेश टिकैत, शेतकरी नेते

We know the people who are trying to create disturbance, they are identified. There are people from political parties who are trying to malign the agitation: Rakesh Tikait, Spox, BKU, when asked that there are allegations that protests have gone out of the hands of farmer leaders pic.twitter.com/LRwPnFz2Xx — ANI (@ANI) January 26, 2021

आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या

लाल किल्ल्यासमोरील ध्वजस्तंभावर आंदोलकांनी झेंडा फडकवला

#WATCH A protestor hoists a flag from the ramparts of the Red Fort in Delhi#FarmLaws #RepublicDay pic.twitter.com/Mn6oeGLrxJ — ANI (@ANI) January 26, 2021

रॅलीसाठी आखून दिलेला रस्ता सोडून आंदोलक दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर दाखल

Protesting farmers reach Red Fort in Delhi #RepublicDay pic.twitter.com/SaN8uVn2CD — ANI (@ANI) January 26, 2021

झटापटीदरम्यान पोलीस आणि आंदोलकांना दुखापत

Delhi: Injuries during the clash between protesting farmers and Police. Visuals from ITO area in central Delhi. pic.twitter.com/rfcljKcmxK — ANI (@ANI) January 26, 2021

आंदोलक शेतकरी आणि पोलीस आमनेसामने, पोलिसांचा लाठीचार्ज

#WATCH Protesters break barricade, attack police personnel and vandalise police vehicle at ITO in central Delhi pic.twitter.com/1ARRUX6I8E — ANI (@ANI) January 26, 2021

आयटीओ भागात डीटीसीची बस पलटी करण्याचा आंदोलकांचा प्रयत्न

#WATCH Delhi: Protesting farmers vandalise a DTC bus in ITO area of the national capital. pic.twitter.com/5yUiHQ4aZm — ANI (@ANI) January 26, 2021

शेतकऱ्यांचे आंदोलन अचानक चिघळले

दिल्लीत शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीला सुरुवात