Live update – महाराष्ट्राचा यूपी, बिहार करत आहेत! आम्ही सत्तेतून कधीच बाजुला होणार नाही, हा त्यांचा भ्रम दूर झाला पाहिजे!! – राज ठाकरे

मराठी माणूस आणि मुंबईच्या उज्ज्वल भविष्याचा वेध घेणारा शिवसेना-मनसे-राष्ट्रवादी काँग्रेस युतीचा संयुक्त वचननामा थोड्याच प्रसिद्ध होत आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे हे शिवसेना भवनात पत्रकार परिषद घेऊन मुंबईकरांना विकासाचे वचन देणार आहेत. ‘आपली मुंबई कशी असेल’ याचे चित्रच यातून स्पष्ट होणार आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रात या पत्रकार परिषदेची प्रचंड उत्सुकता आहे.
- हे महाराष्ट्राचे यूपी, बिहार करत आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये ज्या प्रकारचे राजकारण केले जात आहे, त्या प्रकारचे राजकारण महाराष्ट्रात सुरू. महाराष्ट्र वेगळा, सुसंस्कृत महाराष्ट्र आहे. महाराष्ट्राने देशाला दिशा दाखवली आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्राचे अशा प्रकारे वाटोळे करणे, महाराष्ट्रातील येणाऱ्या पुढच्या पिढ्यांचे वाटोळे करणे, महाराष्ट्रात जे येऊ इच्छितात राजकारणात त्यांची विचारसरणी बदलणे हे महाराष्ट्रासाठी आणि महाराष्ट्राच्या भवितव्यासाठी घातक आहे – राज ठाकरे
- त्यांना असे वाटत असेल की आम्ही सत्तेतून कधीच बाजुला होणार नाही, तर त्यांचा हा भ्रम दूर झाला पाहिजे. उद्या सत्ता परिवर्तन होईल आणि दुसरे येऊन याहून वाईट होईल तेव्हा आपण काय करणार आहात याचा विचार सत्ताधाऱ्यांनी त्या-त्या वेळी करणे गजरेचे असते. आपण चुकीचे पायंडे पाडत नाही आहोत ना याचे भान राज्यकर्त्यांकडून सुटले, तर पुढे काय होते हे आज आपण पाहतोय. राज्यातील लोकांनी याचा विचार करणे आवश्यक आहे – राज ठाकरे
- सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन कुणीच आलेले नाही. आज तुम्ही सत्तेत आला तेव्हा काँग्रेसने हे केले ते केला सांगता, पण उद्या तुम्ही जाल आणि तुम्ही जे पायंडे पाडून ठेवलेले आहे, त्याच्या दामदुप्पटीने पुढे सुरू होईल तेव्हा कुणाकडे तक्रार करू नका – राज ठाकरे
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बिनविरोध निवडणुका पश्चिम बंगालमध्ये झाल्या होत्या. त्या विरोधात भाजप सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. आता त्यांचे महाराष्ट्रातील गोष्टींबद्दल काय म्हणणे आहे. पश्चिम बंगालमध्ये चालत नाहीत आणि महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही करता – राज ठाकरे
- निवडणुकांमध्ये दमदाटी करून जिथे जिथे बिनविरोध निवडणुका झाल्यात तिथल्या मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवले आहे. जे मतदार ज्यांना आपण जेन झी म्हणतो, जे पहिल्यांदा मतदान करणार होते. त्यांच्या मतदानाचा अधिकार तुम्ही नाकारला आहे. तिथल्या वॉर्डाची प्रक्रिया रद्द करून तिथे पुनर्निवडणूक घेतली पाहिजे – उद्धव ठाकरे
- मंत्र्यांनाही त्यांचा लवाजमा घेऊन निवडणूक प्रचारात फिरता येत नाही. हे ‘ऑन द स्पॉट’ संरक्षण काढून घ्या म्हणतात. संरक्षण देण्याचा आणि काढण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना सभागृहात असतो, बाहेर नाही – उद्धव ठाकरे
- अध्यक्ष विधिमंडळाचे असतात आणि कारभार नि:पक्षपातीपणे करण्याची जबाबदारी त्यांची असते. अध्यक्ष कोणत्या पक्षाच्या प्रचाराला जाऊ शकत नाही किंवा जाता कामा नये असा अलिखित दंडक आहे. त्याला छेद देणारे उद्दाम वर्तन त्यांनी केले आहे. म्हणून त्यांना निलंबित केले पाहिजे. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे – उद्धव ठाकरे
- राहुल नार्वेकर दमदाटी करताहेत, ‘ऑन द स्पॉट’ संरक्षण काढण्याचे आदेश देत आहेत. निवडणूक आयोगाने हा विषय गांभीर्याने घेऊन विधानसभा अध्यक्षांना निलंबित केले पाहिजे – उद्धव ठाकरे
- कल्याण-डोंबिवली, ठाण्यात बिनविरोध निवडणूक करण्याची प्रक्रिया राबवत आहेत, हा लोकशाहीचा आणि जनतेचा अपमान आहे – उद्धव ठाकरे
- मतचोरी पकडल्यानंतर त्यांनी उमेदवारांची पळवापळवी सुरू केली. साम-दाम-दंड-भेद. एवढे निगरगट्ट आणि कोडगे राज्यकर्ते यापूर्वी महाराष्ट्राला लाभले नव्हते – उद्धव ठाकरे
- आपल्या देशातील लोकशाही संपून झुंडशाही सुरू झाली असे वातावरण आहे – उद्धव ठाकरे
- नवीन शिवसेना भवन पहिल्यांदा बघतोय – राज ठाकरे
- शिवसेना भवनात अत्यंत आकर्षक आणि सुंदर चित्र दिसतंय. राज ठाकरे याचे शिवसेना भवनात 20 वर्षानंतर आगमन झाले आहे – संजय राऊत
- उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे यांनी शिवसेना भवनातील तुळजाभवानीसमोर नतमस्तक होत तिच्या चरणी वचननामा ठेवला
- शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे शिवसेना भवनामध्ये दाखल
- मनसेप्रमुख राज ठाकरे शिवसेना भवनात दाखल, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी केले स्वागत
मनसेप्रमुख राज ठाकरे शिवसेना भवनात दाखल, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी केले स्वागत #rajthackeray #shivsena #uddhavthackeray #sanjayraut pic.twitter.com/wKEPUtzkU3
— Saamana Online (@SaamanaOnline) January 4, 2026