Liz Truss लिज ट्रस ब्रिटनच्या नवीन पंतप्रधान, हिंदुस्थानी वंशाच्या ऋषी सुनक यांचा पराभव

ब्रिटनच्या (United Kingdom) पंतप्रधानपदी परराष्ट्र सचिव लिज ट्रस (Liz Truss) यांची वर्णी लागली आहे. लिज ट्रस यांनी हिंदुस्थानी वंशाच्या ऋषी सुनक (Rishi Sunak) यांचा पराभव केला. लिज ट्रस या मावळते पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या जागी ब्रिटनची सूत्र हाती घेतील.

प्राथमिक माहितीनुसार, लिज ट्रस यांना या निवडणुकीमध्ये 81 हजार 326 मतं मिळाली, तर ऋषी सुनक यांना 60 हजार 399 मतं मिळाली. लिज ट्रस यांना 20 हजार 927 मतांना ऋषी सुनक यांचा पराभव केला. दरम्यान, लिज ट्रस या ब्रिटनच्या तिसऱ्या महिला पंतप्रधान आहेत. याआधी मार्गरेट थॅचर (Margaret Thatcher) आणि थेरेसा मे (Theresa May) यांनी ब्रिटनचे पंतप्रधानपद भूषवले आहे.

UK Foreign Secretary Liz Truss becomes the new British Prime Minister, succeeds ousted Boris Johnson; defeats rival Rishi Sunak pic.twitter.com/6mrSLHkjqo

